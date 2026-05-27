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深入喬治亞理工 鎖定AI與無人機合作

兩校合作「Robo Taichung」 打造人形機器人平台

近來無人機議題持續升溫，台中市長盧秀燕多次向中央喊話，希望在台中設立無人機研發中心。被視為盧秀燕接班熱門人選的立法院副院長江啟臣，也積極布局智慧製造與AI產業鏈，近日應喬治亞理工學院邀請，前往美國亞特蘭大參訪，盼深化台美AI機器人與智慧製造合作。江啟臣今年2月曾化身「超級業務員」，安排美國在台協會處長谷立言參訪工具機龍頭台中精機，協助在地產業爭取國際曝光與合作機會。他當時強調，若沒這些台灣隱形冠軍企業，就不會有台積電，更不會有美國AI產業今日的發展。谷立言當時也表示，台灣是美國非常可信賴的夥伴，在美國推動再工業化與自動化的過程中，台灣將扮演關鍵角色，未來雙方在智慧製造與AI應用上，仍有極大合作空間。江啟臣提出打造「TRMC（Taiwan Robotics Manufacturing City）」、推動「台中智造」願景後，獲喬治亞理工學院邀請，於美國時間26日前往參訪，包括機器人與智慧機械研究所（IRIM）、飛行機器與實驗性自動實驗室（AREAL）、丹尼爾古根漢航空航太工程學院、人類與科技研究所（IPaT）、先進製造試驗設施（AMPF），以及校內新創平台 Create-X 等單位。喬治亞理工長年在工業工程、航空航太、生物醫學與環境工程等領域名列全美頂尖。江啟臣表示，此行看見AI機器人及無人載具廣泛應用於農業、製造與物流等領域，包括機器人採摘蘋果、地下翻土設備，以及透過AI無人機監測作物生長狀況等技術，都讓他印象深刻，也值得台灣農業借鏡。江啟臣認為，台中具備完整精密機械與工具機供應鏈優勢，能在1小時內串聯相關產業，被稱為「黃金縱谷」，具備升級為全球機器人製造與AI賦能核心基地的潛力。江啟臣指出，東海大學已成為喬治亞理工合作夥伴，雙方正推動「Robo Taichung」計畫，預計在台中打造全台首座「人形機器人創新平台」及「智慧製造與AI實驗園區」。他表示，未來將進一步協助台中產業，透過喬治亞理工的先進製造技術轉移，以及校方新創平台資源，協助台灣廠商拓展美國市場，帶動精密機械、工具機、航太及無人機產業升級，打造台中成為「台灣機器人製造之都」。