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去年Q3起瘦身轉盈 動用未分配盈餘配息0.6元

第二季營收估與Q1相當 下半年審慎樂觀

首度參加COMPUTEX 展現化工與半導體產業連結

台化今舉辦股東常會，董事長洪福源、總經理呂文進先是為去年績效表現不理想，向近23萬名股東致歉，同時宣示將把握供料短缺時機，適時提高開動率，擴展海內外有利基市場，創造更好的利益，希望保持與上半年的績效相當。另外，今日台化也宣布將首次參加 COMPUTEX，展現化工與半導體產業的連結。台化去年面臨石化、塑膠產能過剩的困境，合併營收2,870億，比去年衰退17.7％。114年是台化上市以來首次虧損，上半年每股虧損1.24元；第三季起台化啟動瘦身行動，集中生產控制成本及費用，調整銷售策略，放棄紅海市場，以減虧及獲利為第一優先，因此第三季獲利EPS 0.3元轉虧為盈，第四季損益兩平，經營情況大幅改善，不過全年每股虧損0.99元。董事會在衡量公司淨值仍有3,458億，且對2026年營運持樂觀看法，決定動用未分配盈餘，每股分配現金股利0.6元。台化表示，今年前兩個月營運良好，各項產品利差轉佳。不過，2月28日美伊爆發衝突，荷姆茲海峽被封鎖，全世界近20%原油無法從波斯灣國家輸出，讓輕油與化學品價格齊漲，三月份利差更加轉好，加上尚有低成本庫存，第一季營運表現不錯，EPS超過1元，比去年大幅改善。台化指出，第二季除了安排芳香烴第三廠進行歲修外，將持續關注原料供應的狀況，設法找尋替代料源為第一優先，機動調整開動率。第二季合併營收，量差會縮減，可是價差會增加，預估與第一季相當。在缺料操作的情況下本公司自當以誠信經營為原則，與包括內銷客戶的忠實客戶協商，在料源稀缺的情況下，穩定供應有利基的客戶，並以低庫存操作，避開高價原料及跌價損失風險，努力維持公司盈利。至於下半年度，由於波斯灣國家石化工業受到不同程度的破壞，大陸以外地區，供料短缺情況將延續，而大陸過剩產能將會彌補這個缺口，有利於利差改善，預期經營情況審慎樂觀，本公司將把握此一商機，適時提高開動率，擴展海內外有利基市場，創造更好的利益，希望保持與上半年的績效相當。另外，COMPUTEX 2026即將在6月2日至5日登場。台化今年首度參展，以「化學工業與半導體產業的連結」為主軸，由石化及塑膠材料本業，延伸至資通訊、半導體及AI產業鏈的轉型成果及走向。台化展出聚焦塑膠複合材料、電子級低碳氫氣／特用氣體、精細化學品、再生能源／綠電服務／微電網／EMS 系統，以及 AI 運算中心招商五大主題，展現台化以材料、能源與場域資源，連結與支持高科技產業在地化發展的蛻變與轉型。面對AI運算中心用地與電力需求，台化積極推動廠房活化，運用既有土地、廠房、自建電廠、台電備援及綠電等條件，具備多元能源供應條件，提供 AI 運算中心建置之穩定電力和場域。未來將持續深化高值化材料、低碳能源與智慧能源布局，成為半導體與高科技產業升級的可靠夥伴。