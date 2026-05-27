我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（27）日召開國安高層會議，並於會後親自說明政府因應少子女化與人口結構挑戰的最新戰略方向，共計18項方案，對於藍營質疑行政院推出的成長津貼是割稻尾一事？賴清德反駁說，藍營的成長津貼是在民進黨立委郭國文版本提出之後；他強調，相信很容易看得出來，政院版與國民黨版有所不同，因為他們仍然停在給付式的少子化政策。賴清德上午召開國安高層會議，並於會後舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」記者會，親自率領府院團隊說明因應少子女化與人口結構挑戰的最新戰略方向，並公布分為「安心生養」、「強化托育」、「教育加碼」、「友善職場」及「居住減壓」等五大面向、18項措施，相關修法將於明天行政院會送出，最快拚明年上路。由於國民黨也提出兒童未來帳戶草案，國民黨則質疑，政院版的版本是抄襲、割稻尾。對此，賴清德說，若他沒有記錯，國民黨所提出版本的時間，是在郭國文提出版本之後，也落在川普總統所提出來的未來帳戶之後。賴清德強調，今天公布的台灣人口對策新戰略，是一個整體性的規劃，早在他就競選總統時，便已經有提出，「我們積極的做法就是擴大社會投資，會提出0到22歲的照顧政策」。賴清德續指，他宣布參選總統，第一次的政見記者會，行政院副院長鄭麗君擔任國政藍圖召集委員，第一場記者會就提出來了，因此他們先做高中職公立或私立免學費，也就是12年國教，後來再推出私立大專校院學雜費補助。賴清德提到，今天因為經濟成長可期，2021年的經濟成長率6.56%，2022年的經濟成長率2.59%，今年第一季是6.51%，大概明年的經濟成長率也會持續發展，因此在經濟成長可期、稅收增加狀況下，認為提出0到18歲的成長津貼的時間已經到了，整體的政策，家庭篇看得出來，他相信很容易就看出跟國民黨的版本有所不同，因為他們仍然停在給付式的少子化政策。賴清德說，政府已經是全面性、系統性的提出一個完整的計畫，讓國家、社會、企業來跟家庭一起分擔養兒育女的責任，同時兼顧家庭跟工作，這是有明顯的不同。