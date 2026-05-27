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民進黨好感與反感五五波 5大族群轉為不滿

▲《美麗島電子報》5月國政民調出爐，該6群民眾對民進黨印象評價的波動幅度驚人。（圖／美麗島電子報提供）

國民黨好感回升有限 仍難擺脫反感壓力

民眾黨反感仍過半 政黨形象陷負面僵局

民進黨已連續執政滿10年，《美麗島電子報》今（27）日公布最新5月國政民調，3大政黨好感度再度成為焦點。在政黨評價上，民進黨的好感度大勝藍白兩黨，不過觀察近10年來的數據，甚有5大族群是從滿意轉向不滿，而國民黨則維持相對穩定但仍未扭轉負面觀感的局面。民進黨方面，有41.1%民眾表示有好感，其中12.8%「很有好感」、28.3%「有些好感」，較上月下滑2.9個百分點；另有43.1%表示反感，包括22.7%「很反感」、20.4%「有些反感」，同樣較上月減少2.9個百分點，未表態者為15.8%。回顧長期趨勢，與2年前賴清德就任時相比，當時民進黨好感度為46.1%、反感45.0%，差距有限；但若拉長至10年前蔡英文首度就任時，當時高達51.8%民眾對民進黨抱持好感、僅24.7%反感，顯示長期結構已出現明顯變化。交叉分析也顯示，對比2年前賴清德就任時，多數群眾好感度幾乎呈現下滑趨勢；更進一步與10年前比較，好感度更是出現明顯差距，其中，甚至由正轉負，呈現「印象反轉」趨勢。國民黨方面，有31.4%民眾表示好感，其中4.2%「很有好感」、27.2%「有些好感」，較上月下降2.5個百分點；反感則為47.7%，其中23.2%「很反感」、24.5%「有些反感」，較上月略減2.8個百分點，未表態為20.8%。長期比較來看，與2年前賴清德就任時相比，國民黨好感度略有下滑，從32.9%跌至31.4%，但結構變動有，反感則從57.3%下降至47.7%；若與10年前蔡英文就任時相比，好感24.5%、反感53.5%。顯示反感度雖有改善，但仍未真正翻轉整體觀感。民眾黨方面，好感度為25.4%，其中2.6%「很有好感」、22.8%「有些好感」，較上月微減0.1個百分點；反感則達51.3%，其中30%「很反感」、21.3%「有些反感」，較上月下降4.5個百分點，未表態為23.2%。與2年前賴清德上任初期相比，當時民眾黨好感度為31.6%、反感53.7%，目前數據變動有限，顯示整體社會對民眾黨的觀感仍維持「好感不足、反感偏高」的結構，尚未出現明顯突破。本次民調由《美麗島電子報》委託戴立安負責問卷設計與分析，並由畢肯市場研究公司執行電腦輔助電話訪問（CATI）。調查時間為2026年5月20日至22日，涵蓋全台22縣市，對象為年滿20歲民眾，共完成1078份有效樣本，分別為住宅電話699份、行動電話379份，在95%信賴水準下抽樣誤差為±3.0%。