台北市政府文化局、
財團法人台北市文化基金會及台北市電影委員會共同主辦的「2026台北國際金片子大賽」，今（27）日起開始徵件，歡迎世界各地的創作者提供15分鐘內短片，爭取總獎金113萬台幣的獎勵。去年獲最佳女演員的小薰（黃瀞怡），揭露自己小時候就立志要當演員，因為很喜歡《還珠格格》，不只自製戲服，還會對著電風扇演格格進宮的感覺，長大後更報名《我猜我猜我猜猜猜》，鼓勵影視新秀要勇敢追夢。
小薰小時候就立志當演員 報名《我猜》是此生最勇敢決定
小薰去年以《五花肉》獲得金片子大賽最佳女演員，坦言：「拍片非常
不容易也很辛苦，但我相信在努力奮鬥的過程中， 充滿許多挑戰也獲得很多快樂，請勇敢跨出那一步。」她小時候就想當演員，在家裡會做格格的服裝，對著電風扇就演起來，長大後報名《我猜》的原住民美少女比賽，因此被《 我愛黑澀會》相中而走進演藝圈，就此圓夢。她認為此生做過最勇敢的決定的就是報名《我猜》，希望創作者也有追夢的勇氣。
而去年憑《Rungay》榮登最佳男演員的黃遠，也是勇敢追夢
的行動派，他印象最深刻的是自己說走就走的野營，表示有幾次只是看到天氣不錯，或是心裡有個直覺， 就立刻整理裝備開車往山裡跑。在山裡解決所有生活上的難題、 與自己對話，感受到自己是真實活著的， 這種能量也會回饋到他的表演工作中。
黃遠鼓勵創作者參賽、15分鐘可能通往更大舞台
黃遠鼓勵創作者踴躍報名金片子大賽：「不要害怕作品不夠完美，『
開始』永遠比『完美』更重要。這15分鐘可能是你通往更大舞台的 起點。把你的觀察、你的瘋狂、你對世界的看法放進去， 勇敢投件吧，期待在金片子大賽看到你們獨一無二的故事！」
2026金片子大賽徵件內容以15分鐘內的短片為主，
不受劇情、實驗、動畫、紀錄片等類型限制，皆可角逐「金片子金獎」（ 獎金新台幣60萬元）、「金片子銀獎」（獎金新台幣20萬元）、 「金片子銅獎」（獎金新台幣10萬元）等大獎以及眾多個人獎項； 國際創作者則可角逐「評審團國際競賽首獎」，獎金高達3,000 美元，本次大賽總獎金新台幣113萬元。活動詳細資訊可以查詢官網或是官方臉書。
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小薰去年以《五花肉》獲得金片子大賽最佳女演員，坦言：「拍片非常
而去年憑《Rungay》榮登最佳男演員的黃遠，也是勇敢追夢
黃遠鼓勵創作者踴躍報名金片子大賽：「不要害怕作品不夠完美，『
2026金片子大賽徵件內容以15分鐘內的短片為主，