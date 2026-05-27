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最新民調出爐，《遠見雜誌》今(27)日公布「2026年縣市長施政滿意度調查」，台中市長盧秀燕憑藉穩健治理蟬聯4.5顆星殊榮。台中市今年在施政滿意度與施政分數上均逆勢成長，除了醫療衛生斬獲7成6高滿意度、教育經濟雙奪六都第二外，消防安全進步率更冠全台，整體施政深獲市民肯定。《遠見雜誌》分析指出，台中市近年多項重大公共建設陸續推動並逐步展現成果，成為驅動城市競爭力蟬聯亮眼表現的核心關鍵。市民對於城市發展的「實質蛻變」極為有感，特別是當前正值重大建設落成的關鍵豐收期，三大指標建設進度均有重大突破。據了解，台中國際會展中心已於今年3月正式開幕啟用，成功建構中部地區產經商貿對接國際的頂級舞台；台中綠美圖亦於去年底開館營運，成為融合美學與文化的新地標；而眾所矚目的台中巨蛋工程目前也正穩健推進中。此外，市府更全力推動全台投資規模最大的運動產業BOT案件「台中超巨蛋」BOT案，強力支撐台中的城市骨幹與未來發展。在民生與公共安全指標方面，台中市在此次評比中表現亮眼。其中「消防與公共安全」的進步幅度高居全台第一，充分反映市民對整體城市安全治理與生活品質提升的高度認同。而在各項細分施政面向中，則以「醫療衛生」表現最為突出，滿意度高達7成6。市府近年戮力建構全齡健康照護體系，包含推動老人健保補助、廣設長照據點、設立市立老人復健綜合醫院，並針對生育端推出「好孕專車」接送、凍卵及凍精補助等政策，打造出從育兒到高齡照護的完整社會支持系統。此外，台中市在「教育」、「觀光休閒」、「環保」及「警政治安」等面向的滿意度亦均維持在6成以上的高水準；其中「教育」與「經濟與就業」面向更雙雙名列六都第二。在教育領域，市府持續推動「給孩子一個禮堂」計畫、全面汰換學校課桌椅、推行鮮奶政策及整合游泳資源，從學習環境到營養照顧進行全面升級；在經濟層面，則透過積極招商引資，並精準結合「盛典經濟」與「美食經濟」，藉由台中購物節、鍋烤節及爵士音樂節等大型指標活動，持續帶動龐大的觀光消費與城市經濟能量。