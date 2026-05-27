美國代理海軍部長高雄（Hung Cao）近日表示，為確保伊朗戰事彈藥充足，美國暫停了一項價值140億美元的對台軍售案。對此，美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，美伊戰爭與對台軍售之間的聯繫非常低，若拖延到秋季都尚未批准，將會讓台灣陷入非常糟糕的處境。
衛報報導，美台商會會長兼包爾亞洲顧問公司（Bower Group Asia）資深顧問韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，美海軍代理部長高雄對暫停軍售的說法「毫無道理」，伊朗戰爭與對台武器交付之間存在關連的可能性非常、非常低。
韓儒伯解釋，川普目前正在考慮的軍售「在未來3到6年內都不會交付」，若川普在6月底前向國會發出通知，大約還需要6到12個月才會簽署合約，屆時才會開始倒數交貨，因此，當台灣的武器交貨時，實際上已經是2030年代。」
路透社此前也報導，一名匿名美國官員也稱，美軍擁有「超過足夠的彈藥、武器和庫存來實現川普總統的所有戰略目標及其他目標」，且暫停對台軍售「與對伊戰爭無關」。
韓儒伯表示，如果川普在「未來4到6週內」批准軍售，那麼關於美國對台北支持的不確定性「大部分就會消失」。
但他也警告，若軍售延誤拖延到秋季，屆時川普定於在華盛頓接待習近平，隨後還將在11月中國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會和12月邁阿密舉行的20國集團（G20）峰會上進行另外兩次潛在的會面，將會讓台灣處於非常糟糕的境地。
智庫詹姆士鎮基金會（Jamestown Foundation）會長馬提斯（Peter Mattis）近日也與民進黨立委舉行記者會，探討川習會後台美關係。馬提斯也認為，高雄的言論並不準確，稱已經決定並通知美國國會的對台軍售方案「絕不可能」受到伊朗衝突的影響，「無論說了什麼，都是某人的失言，不一定理解美國軍售如何運作的技術細節。我認為這些是獨立的問題，應該分開對待。」
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韓儒伯解釋，川普目前正在考慮的軍售「在未來3到6年內都不會交付」，若川普在6月底前向國會發出通知，大約還需要6到12個月才會簽署合約，屆時才會開始倒數交貨，因此，當台灣的武器交貨時，實際上已經是2030年代。」
路透社此前也報導，一名匿名美國官員也稱，美軍擁有「超過足夠的彈藥、武器和庫存來實現川普總統的所有戰略目標及其他目標」，且暫停對台軍售「與對伊戰爭無關」。
韓儒伯表示，如果川普在「未來4到6週內」批准軍售，那麼關於美國對台北支持的不確定性「大部分就會消失」。
但他也警告，若軍售延誤拖延到秋季，屆時川普定於在華盛頓接待習近平，隨後還將在11月中國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會和12月邁阿密舉行的20國集團（G20）峰會上進行另外兩次潛在的會面，將會讓台灣處於非常糟糕的境地。
智庫詹姆士鎮基金會（Jamestown Foundation）會長馬提斯（Peter Mattis）近日也與民進黨立委舉行記者會，探討川習會後台美關係。馬提斯也認為，高雄的言論並不準確，稱已經決定並通知美國國會的對台軍售方案「絕不可能」受到伊朗衝突的影響，「無論說了什麼，都是某人的失言，不一定理解美國軍售如何運作的技術細節。我認為這些是獨立的問題，應該分開對待。」
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