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▲孫淑媚公開12項變美祕笈。（圖／孫淑媚IG@shumaysun）

▲牙醫師坦言拔牙確實會影響臉型，尤其她一口氣矯正7顆。（圖／翻攝自孫淑媚臉書）

45歲女星孫淑媚近期因凍齡外貌再度掀起討論，不只被大批網友封為「台版Jennie」，甚至還有人狂敲碗詢問她的「整形醫生到底是誰」，對此孫淑媚今（27）日親上火線發文澄清，強調自己從未在臉上動刀，還幽默笑喊：「目前交得出去的醫生只有我爸媽。」她也大方公開12項變美祕訣，其中最關鍵的一項，就是牙齒矯正。對於孫淑媚提到「靠牙齒矯正改變臉型」，《NOWNEWS今日新聞》記者也實際詢問牙醫師看法，牙醫師表示單靠牙齒矯正，確實有可能讓整體臉型產生非常明顯的變化。孫淑媚坦言，自己過去曾拔掉7顆牙齒進行矯正，因此臉型確實出現巨大變化，再加上固定施打肉毒、音波，以及妝容與保養調整，才會讓外界感覺她越來越像韓星。記者也訪問牙醫師，對方解釋孫淑媚提到自己拔掉7顆牙齒，雖然一般矯正大多僅拔4顆牙，但如果原本牙齒排列凌亂、顎骨空間不足，在拔牙創造空間後，再透過矯正重新排列齒列，整體下顎線條與臉型視覺都可能出現巨大改變：「原本顎骨牙齒亂糟糟，空間不夠，拔牙後重新排整齊，整個臉型看起來就會差很多。」至於「一次拔7顆牙」是否過於誇張？牙醫師則坦言，一般矯正案例大多是拔4顆牙齒，孫淑媚拔到7顆的確相對少見，不過實際仍需視個人牙齒狀況而定。牙醫師也補充，通常矯正拔除的多半是小臼齒，而非負責主要咀嚼功能的大臼齒，因此對咬合與吃東西的影響其實有限，「通常拔牙不太會碰到大臼齒，所以跟咀嚼功能比較沒有直接關係。」不過醫師也保守表示，孫淑媚目前的臉型改變是否「全部只靠矯正」，外界其實無法百分百確認，但單純牙齒矯正確實就可能帶來很大差異。除了牙齒矯正外，孫淑媚也坦承自己有定期施打肉毒與音波療程。她透露，自己大約一年會打兩次咀嚼肌肉毒，工作較少時就不會施打；至於音波拉提則大約半年一次，而且還會特地挑工作多的時間去做，笑稱自己其實非常精打細算。不過孫淑媚也再次強調，自己從未進行削骨、隆鼻等侵入式整形手術，呼籲大家不要盲目跟風醫美，「沒有人比你更了解自己，要評估自己適合什麼。」而她這番真誠分享曝光後，也立刻獲得大量粉絲支持，不少網友紛紛留言：「原來牙齒矯正真的差這麼多」、「完全相信沒動刀」、「淑媚姐根本逆齡代表」。