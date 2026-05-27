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伊波拉疫情快速上升 疾管署：3原因增加當地防疫難度

剛果民主共和國、烏干達調整旅遊疫情建議等級 疾管署：升為第三級

無症狀入境仍須開立自主健康管理敬告單 疾管署：不配合可開罰

伊波拉疫情發展迅速，疾管署今（27）日表示，為降低伊波拉疫情境外移入風險，我國即日起強化邊境跨機關安全聯防，提升剛果民主共和國及烏干達旅遊疫情建議等級為第三級「警告(Warning)」，提升港埠監測及攔檢機制，針對自剛果民主共和國及烏干達來台入境旅客，加強TOCC，且均應配合「自主健康管理21天」。剛果民主共和國（DRC）與烏干達的伊波拉病毒感染疫情，世界衛生組織（WHO）宣布，構成國際關注公共衛生緊急事件。但近日疫情發展迅速，益趨嚴峻，除了剛果民主外，鄰國烏干達也陸續報告病例，顯示疫情有擴散趨勢。疾管署副署長曾淑慧提到，截至5月24日，剛果民主共和國已累計112例確診，含11例死亡及906例疑似病例、含223例疑似死亡，並有1名美國公民在當地醫療機構接觸病毒而確診。烏干達也已通報7例確診，含1例死亡，均與DRC疫情高度相關。為降低伊波拉疫情境外移入風險，我國即日起強化邊境跨機關安全聯防，提升港埠監測及攔檢機制，針對自剛果民主共和國及烏干達來臺之入境旅客，檢疫人員加強TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）及健康評估。旅客入境後均應配合「自主健康管理21天」；經現場評估具疑似伊波拉感染症風險，將即刻執行後送就醫，由救護車送往合約醫院診察，並同步銜接地方衛生單位防治工作。曾淑慧說明，伊波拉病毒感染疫情正處於快速上升的高峰期，實際致死率恐遠高於官方現有的公布數據。疫情發生於安全威脅與人道挑戰交織的複雜環境中，由於目前尚無針對該型病毒的核准疫苗與特效藥，加上當地政局動盪與人口流動率高，增添了極大的防疫難度。WHO評估實際感染規模恐遠大於現有通報數，並將剛果民主共和國的風險等級評為「非常高」，烏干達及周邊區域為「高」，全球風險則為「低」。曾淑慧說，疾管署評估，該疫情仍集中於該兩國，對我國整體風險仍低，考量國際人員往來與全球交通便利性，無法完全排除發生境外移入病例可能性。基於剛果民主共和國病例數持續增加且已有社區群聚疫情，且烏干達出現由境外移入引發本土病例，顯示疫情不易控制且具持續傳播風險。為保障國人健康，曾淑慧提到，今日將剛果民主共和國及烏干達旅遊疫情建議等級，自第二級「警示(Alert)」調升為第三級「警告(Warning)」，請國人避免至當地所有非必要旅遊。曾淑慧說，自即日起，所有國際航班抵台前，將進行機上廣播，籲請過去21天內有剛果民主共和國及烏干達旅遊史旅客，抵台時務必主動前往檢疫站報到，由檢疫人員進行TOCC及健康評估，並請配合相關檢疫措施。目前民主剛果及烏干達我國並無直航入境航班，至少需轉機1至2次才會抵台。曾淑慧也說，去年全年自剛果民主共和國、烏干達航線及入境旅客共98人。若經評估有疑似伊波拉病毒感染症狀，如發燒、頭痛、肌肉痛、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉或出血等旅客，將即刻由救護車後送合約醫院診察，並同步銜接地方衛生單位防治工作。對於無症狀旅客開立「具伊波拉流行疫區旅遊史入境旅客自主健康管理敬告單」，曾淑慧提醒，入境後請配合自主健康管理21天，並應保持電話暢通以利衛生單位追蹤，每日早晚請各量測體溫一次，並至「民眾主動E回報系統」回報健康狀況。如出現上述症狀，請立即撥打防疫專線1922由衛生局協助就醫，如不配合上述措施者，將依傳染病防治法予以裁罰。疾管署再次呼籲，民眾如非必要，應避免前往伊波拉疫情流行地區，如須前往，應隨時留意自身健康狀況，落實個人防護措施，包括勤洗手、咳嗽時佩戴口罩等，並避免接觸或食用野生動物。入境返國時或返國21天自主健康管理期間，如出現上述疑似伊波拉病毒感染症狀，請務必主動通報檢疫人員或撥打防疫專線1922，由衛生單位協助就醫。