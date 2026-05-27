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▲周春米宣布，116年起將推動長者健保費補助政策，預估約17萬名長輩受惠。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣議會第20屆第7次定期會，屏東縣長周春米進行施政總報告，以「醫療升級、交通升級、全齡照顧、產業升級、城市競爭力」五大主軸，擘劃屏東未來發展藍圖。其中，縣府正式宣布將自116年1月起推動「長者健保費補助」政策，凡設籍屏東縣滿1年、綜合所得稅率5%以下的65歲以上長者，以及55歲以上原住民，每月補助健保費826元，預估約17萬人受惠，成為此次施政報告最受矚目的福利政策。周春米表示，屏東高齡人口比例已超過22%，正式邁入超高齡社會，因此縣府持續推動「全齡照顧」政策，從育兒、生育、教育到長照逐步完善，包括設置33處公共托育機構、推動免費營養午餐、週週喝鮮乳、生生有平板，以及行動復能車、行動中醫、精準長照、失智照護、假牙補助與敬老卡點數加碼等措施，盼減輕家庭照顧負擔，打造更友善宜居的生活環境。周春米指出，中央推動0至18歲成長津貼後，地方政府也應肩負照顧長輩責任，因此縣府經審慎評估後，決定推動長者健保費補助政策，希望降低長者與中壯年家庭經濟壓力，建構更完善的社會支持系統。她強調，縣府始終秉持財政紀律，目前屏東已無負債，即使面對財劃法調整挑戰，仍持續穩健推動各項建設與福利政策。在醫療建設方面，屏東義大醫院及屏東基督教醫院新醫療大樓預計於115年啟用，部立屏東醫院新醫療大樓則預計117年完工；恆春半島由7家醫學中心、17位醫師支援區域醫療，小琉球醫療服務也持續升級，逐步縮短城鄉醫療差距。交通建設部分，縣府積極推動高鐵延伸屏東、高雄捷運延伸屏東、屏南快速道路及南迴鐵路雙軌化等重大工程，強化南台灣交通路網與發展動能。周春米表示，屏東已逐步成為科技S廊帶核心城市，高鐵屏東特定區將結合科學園區、科技產業園區、實驗中學及運動園區，帶動城市轉型升級。同時，縣府也持續推動文化觀光與公共建設，包括屏東縣立美術館、恆春文化中心劇場館、王船文化館及多座特色公園陸續啟用，展現屏東邁向全域共榮的發展成果。她強調，縣府將持續推動治水、防災韌性與交通安全建設，讓「希望城市」成為縣民真實感受的幸福日常。