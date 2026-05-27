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網紅四叉貓昨（26）日秀出實價登錄查詢結果，揭露民眾黨創黨主席柯文哲過去以4300萬購入的台北市林森南路商辦，在上月10日以4380萬賣出，價差加上每月租金，估計脫手賺了200萬。對此，民眾黨立法院黨團主任陳智菡指出，柯文哲選後捐款給民眾黨、購買商辦皆合法，卻遭北檢與廉政署誣指貪污，查無實據才結案。她更抨擊，租客趁柯文哲被羈押霸佔商辦，售屋扣除費用後實際是「倒賠」。陳智菡昨發文指出，柯文哲在2024年大選後，將三分之一選舉補助款直接捐給民眾黨，另有4300萬拿來購買一處辦公空間，原本也是計畫要給民眾黨使用，完全合法合規，卻被北檢和廉政署誣指為貪污所得，翻天覆地查了1年後，查無實據結案。檢察官公然利用司法工具迫害栽贓人民，惡霸趁火打劫也就不足為奇，該商辦的租客趁柯文哲被羈押，竟不付租金、霸佔辦公室半年之久，直到打了官司才取回。陳智菡痛批，司法栽贓人民、惡霸強行霸佔，惡劣程度或輕或重，相同之處是在台灣都不用付出任何成本與代價。商辦以4300萬購買，賣出4380萬，扣除和前租客官司費、房仲代書與清潔費，其實是倒賠。他們除了部分要歸還親友，還有二審律師費用、監察院抄家要煩惱。所幸柯文哲還是很樂觀，笑說當n>他的能力所及，擔心又有何用？就讓我們一起一件一件慢慢解決，相信一切都會變好的。