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一名女子歷經近20年，終於鼓起勇氣揭開深埋心中的童年傷痕。她幼年時遭熟識的鄰居老翁以「檢查有沒有洗乾淨」為由伸出狼爪，因年紀太小，當時完全無法理解自己遭遇了什麼。直到長大後，隨著性教育、心理輔導及大學課堂觸及兒少性侵議題，過去被壓抑的記憶一層層浮現，她才決定站出來，為幼年的自己發聲。案件經審理後，台中高分院認定現年80歲的陳姓老翁犯行成立，維持一審判處有期徒刑7年2月。根據判決，陳姓男子與被害女子一家原本是鄰居，雙方關係熟識。女子約4至6歲、就讀幼稚園期間，常到陳男家中找其孫子玩耍。陳男卻趁女童年幼、對性毫無認知，多次在晚間以「幫忙檢查洗澡有沒有洗乾淨」為理由，趁機伸手侵犯女童私密處，甚至將手指侵入體內，事後還要求女童聞他的手指氣味。對當時年僅數歲的女童而言，那並不是能理解的「犯罪」。她不知道如何拒絕，也不知道發生了什麼，只記得恐懼與不舒服的感覺。事件過後，她沒有向家人求助，因當時與家人關係疏離，認為即使說出口，也不一定能得到理解。直到國小接觸性教育課程時，她才逐漸察覺，小時候發生的事情「似乎不太對勁」。但即使如此，她仍無法真正開口，只曾在放學途中，向一名同學隱晦提起曾遭「鄰居阿伯亂摸」。高中時，女子因情緒及家庭因素接受心理輔導，在晤談過程中，她首次對心理師說出這段秘密。當時她談及事件時，不斷哭泣、情緒低落，顯得害怕、羞愧又難以啟齒。之後長達兩年多的心理諮商過程中，心理師發現，只要談到鄰居或相關情境，她就會出現驚恐、焦慮、逃避等反應，甚至符合創傷後壓力症候群（PTSD）症狀。判決指出，她曾因鄰居上門借電話而嚇到「毛骨悚然」，情緒瞬間崩潰；也曾向朋友坦言，小時候的經歷讓她對年長男性產生強烈恐懼。然而，即使歷經多年心理治療，她仍遲遲沒有提告。直到成年進入大學，一堂談及兒童性侵害與戀童議題的課程，再次喚起深埋的記憶。她開始意識到，如果連自己都不願意面對，那段陰影可能永遠無法結束。於是，她選擇做一件最困難的事──替小時候那個不懂求救、也無法保護自己的女孩站出來。案件偵辦期間，陳男始終否認犯行，辯稱女童從未單獨到他家，也質疑女方說法前後不一。但法院認為，被害女子多年來向同學、心理師及諮商人員的描述均高度一致，且並未向陳男求償，沒有誣陷動機。尤其多位心理專業人員證稱，她談及事件時展現出的驚恐、羞愧、閃回及創傷反應，與兒時遭受性侵害後的心理狀態高度吻合。台中高分院指出，被害人案發時年僅4至6歲，根本不具備對性行為的理解及同意能力，陳男利用其無知與信任逞慾，已構成對未滿14歲女子強制性交罪。法院審酌其犯後始終否認犯行，一審判刑7年2月已屬偏輕，因此駁回上訴，維持原判，全案仍可上訴。法官也在判決中提及，兒童性侵案件往往發生於熟人間，被害人可能在多年後才逐漸理解自己曾遭受侵害，因此延遲揭露並不罕見。這起案件中，女子從不理解、逃避，到願意面對並站出來指認加害者，歷經近20年漫長掙扎，也讓深埋多年的傷口，終於得以被看見。