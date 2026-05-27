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泰國猜也蓬府（Chaiyaphum）一名青少年涉嫌在飲酒及吸食冰毒後，失控性侵自己的親生母親，遭當地警方逮捕。泰國媒體《The Thaiger》報導，根據警方調查，事情發生在本月25日，地點位於甲色頌汶（Kaset Sombun）。受害母親隔天上午向當地警方報案時表示，事發當時兒子強行進入她的房間毆打她，隨後性侵。她坦言，當時因為害怕兒子會殺了她，因此不敢進一步反抗。事發後，嫌犯出門去接哥哥回家，並睡在同一個房間裡。母親因為害怕嫌犯再次施暴，當時並不敢告訴大兒子。直到隔天上午諮詢鄰居後，才前往警局報案。在警方進行案發現場模擬時，嫌犯承認了性侵罪行，並供稱自己是因為飲酒、吸毒後處於神智不清的狀態，才會無法控制自己。他坦承，當時曾威脅母親如果不從就要施加更多暴力。此外，警方也接獲線報，指出該名嫌犯平日還涉嫌在村莊內向其他年輕人分發冰毒。警方指出，受害母親的丈夫已於兩年前過世，家中平時僅由她與兩個兒子共同生活。警方與社區紀錄顯示，該名嫌犯此前已有長期的暴力與脫序行為。報導指出，嫌犯就讀小學時就經常與同學發生肢體衝突，導致學校教職員、村長和他的父母頻繁開會協調。他在小學六年級畢業後便沒有繼續升學，隨後雖曾被送往醫院接受戒毒治療且一度有所改善，但回家後卻拒絕繼續服藥，最終再次染上毒癮。2025年初，社區居民曾舉報嫌犯前往一名66歲的男性鄰居家中索取毒資與酒錢。遭到拒絕後，他對該名老翁拳打腳踢，導致對方受重傷。隨後，嫌犯又轉向該名鄰居年邁的妻子要錢，再度被拒絕後，竟一拳打在老婦人的下巴上，導致其當場昏迷，送醫治療一週，並被診斷出下顎幾乎骨折。在毆打鄰居事件後，村長結合當地衛生官員、警方等人，將嫌犯轉送至呵叻府（Nakhon Ratchasima）的少年觀護所收容了八個月。嫌犯甫於今年2月27日獲釋並返回村莊，但村民表示他回來後行為完全沒有改善。目前，該名嫌犯已移送至猜也蓬少年與家庭法院進行後續法律程序。