YouTube Music終於有歌單排序選項，根據外媒《Android Authority》報導，官方新增播放清單排序功能，讓用戶可依標題、藝人、專輯整理播放清單，對收藏大量歌曲的使用者來說，實用性大幅提升，不過該功能可能為分批推送，如果現階段還沒有看到該功能，可能就還需要再多等等了。
過去YouTube Music播放清單雖然可依部分條件排序，例如手動排序、由新至舊、由舊至新等，但若想用最直覺的方式，依照歌曲名稱、歌手或專輯分類整理，體驗仍不如Spotify、Apple Music等競爭對手。外媒形容，這項功能幾乎是音樂App該有的標準配備，YouTube Music卻拖到多年後才補上，難怪會被用戶吐槽「等太久」。
新功能分批推送
事實上，YouTube Music社群早在多年前就有用戶反映，希望播放清單能依字母順序、藝人或歌曲名稱排序，甚至有人直言這是音樂服務很基本的功能。Google官方支援社群中，也曾出現用戶詢問「為什麼不能依照字母或藝人排序播放清單」的討論。
雖然這項更新來得不算早，但對長期使用YouTube Music的重度用戶來說，仍是相當實用的改進。尤其當播放清單累積數百首甚至上千首歌曲時，未來要找歌、整理歌單或依照歌手分類播放，都會比過去更方便。不過，由於Google目前似乎仍採取階段性推送，若用戶尚未看到新選項，可能還需要等待後續開放。
YouTube Music歌單排序怎麼用？
目前YouTube Music新的歌單排序功能仍在分批推送中，若已取得更新，用戶可依照以下步驟操作：
1.開啟YouTube Music App或網頁版
2.點選下方「媒體庫」
3.進入「播放清單」
4.選擇想整理的歌單
5.在歌單頁面找到「排序」選單
6.選擇想使用的排序方式，包括「標題」、「藝人」或「專輯」
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新功能分批推送
事實上，YouTube Music社群早在多年前就有用戶反映，希望播放清單能依字母順序、藝人或歌曲名稱排序，甚至有人直言這是音樂服務很基本的功能。Google官方支援社群中，也曾出現用戶詢問「為什麼不能依照字母或藝人排序播放清單」的討論。
雖然這項更新來得不算早，但對長期使用YouTube Music的重度用戶來說，仍是相當實用的改進。尤其當播放清單累積數百首甚至上千首歌曲時，未來要找歌、整理歌單或依照歌手分類播放，都會比過去更方便。不過，由於Google目前似乎仍採取階段性推送，若用戶尚未看到新選項，可能還需要等待後續開放。
YouTube Music歌單排序怎麼用？
目前YouTube Music新的歌單排序功能仍在分批推送中，若已取得更新，用戶可依照以下步驟操作：
1.開啟YouTube Music App或網頁版
2.點選下方「媒體庫」
3.進入「播放清單」
4.選擇想整理的歌單
5.在歌單頁面找到「排序」選單
6.選擇想使用的排序方式，包括「標題」、「藝人」或「專輯」