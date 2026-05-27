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馬英九基金會風波延燒，基金會董事李德維日前公佈馬大姊馬以南的簡訊內容，盼國安會前秘書長金溥聰「停止傷害馬英九」，金溥聰則駁斥消息，並將採取法律行動。馬以南今透過律師龍毓梅表示，願意就和金溥聰有無傳訊息、通話一事，願意到法院提出證據，釐清真相。根據《中國時報》報導，龍毓梅公佈馬以南的聲明，「關於本人與金溥聰先生間近期有無傳送訊息甚至通話乙事，本人日後願意到法院提出證據協助釐清真相。」李德維昨日公佈馬以南簡訊內容，「溥聰，站在家人保護弟弟的立場，如果你不停止傷害英九，我們立即準備向法院申請馬英九的輔助宣告，並公開你對馬前總統的挾持與利用，比起司法、檢察來起訴、審訊他幾年，不如宣告他有病，讓他可以真正退休、正常生活，這是不得已的辦法，雖然我們不願意宣告他的健康情況，馬以南。」不過隨後遭到媒體人朱凱翔質疑，該訊息最後一行文字為「這是先前馬大姐傳給金的內容，您斟酌使用」，質疑來源是國民黨副主席蕭旭岑，但遭蕭旭岑駁斥，要求更正否則提告。金溥聰今受訪時也說，他查過通聯記錄就沒有，李德維應該說明是誰發給他的，他也說跟馬以南沒有其他聯繫方式，除了過去曾用電話聯絡過。