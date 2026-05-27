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效力於奧克蘭運動家2A的左投林維恩登板先發，面對響尾蛇2A繳出驚艷全場的表現。他前5局展現超強宰制力，完全沒讓對手敲出任何安打，可惜在第6局遇到亂流挨了一發致命的2分砲，最終主投6局失2分，雖然再次繳出優質先發，卻因自家打線熄火慘遭對手0：2完封，無奈承擔本季首敗。另外，效力於波士頓紅襪3A的鄭宗哲，今日重返前段棒次，並在比賽尾聲敲出關鍵安打，終結連續兩場沒有安打的低潮。運動家2A今日迎戰響尾蛇 2A，派出台灣左投林維恩掛帥先發。林維恩開賽後迅速進入狀態，前3局只因為一次觸身球讓打者上壘，但隨即展現危機處理能力，製造雙殺打形成變相的「9上9下」。第4局林維恩控球稍微走鐘，連續投出2次保送讓對手攻佔得點圈，但他臨危不亂、連續解決3名打者安全下莊；5局上他再度演出乾淨利落的三上三下。前5局結束，對手完全無法從林維恩手中擠出任何一支安打。可惜到了6局上，林維恩在抓下2人出局後戰局風雲變色。他先被對手路易士（Jansel Luis）敲出整場比賽的第一支安打打破無安打金身，隨後面對下一棒的佩納（Manuel Pena），一顆失投球被掃出全壘打牆外，變成一發致命的兩分砲。林維恩隨後迅速回穩抓下第3個出局數，完成今天的投球任務。林維恩此役總計主投6局，僅被敲出2支安打、包含1轟，飆出4次三振，另有2次保送與1次觸身球，失掉2分。雖然這是一場標準的優質先發，且防禦率依舊維持在極具水準的2.03，但因隊友全場火力遭到壓制、一分未得，運動家2A最終就以0：2落敗，讓林維恩吞下本季首敗。林維恩在5月份已出賽4場，其中就有3場寫下優質先發，單月累積23.1局僅掉 5 分、防禦率達1.93，近期狀態相當火燙且穩定。另一邊的3A賽場上，效力於紅襪隊的台灣好手鄭宗哲今日被排在先發「第二棒、游擊手」，扛起帶動攻勢的重任。在前幾次的打席中，鄭宗哲雖然擊球初速不俗，包括敲出93.6英哩及96.6英哩的高仰角飛球，可惜最終都被外野手接殺，打擊結果稍顯運氣不佳。不過在8局下，鄭宗哲調整策略，精準鎖定來球並揮出一記擊球初速71.7英哩的一壘安打，成功串聯球隊攻勢。總計鄭宗哲今天5個打數敲出1支安打，獲得1次四壞球保送，並為球隊跑回1分，全場沒有吞下任何三振，賽後打擊率小幅修正至0.236，整體攻擊指數（OPS）則維持在0.759。