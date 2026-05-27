我是廣告 請繼續往下閱讀

▲總統府今召開記者會。（圖／記者林調遜攝，2026.05.27）

總統賴清德今（27）日在召開國安高層會議後，宣布推動「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，共計18項方案，其中，針對婚育居住減壓，規劃推動「婚育宅」房屋稅與地價稅減免措施。對此，總統賴清德表示，居住減壓的確是這一次政策非常重要的一環；內政部長劉世芳則說，社宅用作婚育宅的比例將從20%擴大到40%，目前能推動的婚育宅，是17萬戶左右。賴清德上午召開國安高層會議，並於會後舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」記者會，親自率領府院團隊說明因應少子女化與人口結構挑戰的最新戰略方向，並公布分為「安心生養」、「強化托育」、「教育加碼」、「友善職場」及「居住減壓」等五大面向、18項措施，相關修法將於明天行政院會送出，最快拚明年上路。媒體詢問，面對高房價及租屋的壓力，許多的年輕人都不敢結婚生子，政府現在提出了婚育宅政策，未來如何落實居住減壓，讓育兒家庭安心成家？對此，賴清德說，居住減壓的確是這一次政策非常重要的一環，有些年輕人面對高房價或租屋壓力，讓年輕人在結婚生子時產生疑慮，因此政府特別在減輕租屋壓力方面特別著力，就是希望政府的角色是讓家庭成為最溫暖的堡壘，而不是經濟負擔。賴清德提到，針對婚育宅的具體規劃，政府有提出增量、久住、加補助，三大政策方向。劉世芳說，有關居住減壓部分，第一就是在國家跟企業一起來努力，增加現在的社會住宅，也就是婚育宅的量，目前可提供「婚育宅」的量，從20%提供到40%。劉世芳指出，20%部分，在住宅法裡已經明定，所以會持續推動，從114年到117年，中央跟地方政府，合計會提供一萬戶左右；關於安心久住，婚育宅會從新婚開始的兩年內，還有育有未成年子女的家庭優先入住，最高在0到6歲子女的家庭可以長達12年。至於增量部分，若20%變成40%部分，會從這個三個角度上來切入，第一，修正現在的《台灣省建築技術規則》、《都市更新條例》以及《危老條例》，把容積獎勵所增加出來的部分全部納為婚育宅，這部分要請企業界無償捐贈，讓國家一起來運用成為婚育宅的對象。劉世芳說，已經有盤點出來，目前能推動的婚育宅，是17萬戶左右，若修法通過之後，會慢慢增加，117年增加到7.6萬戶為止。