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▲李多慧在大巨蛋身穿北一女制服演出，遭部分網友炎上。（圖／記者張一笙攝）

▲Rosé簽售會身穿「北一女制服」，化身小綠綠讓不少台粉嗨翻，直呼：「根本校花！」（圖／翻攝自X@RoseFocused）

▲IVE隊長安兪真也在粉絲見面會上穿上北一女制服跟粉絲互動。（圖／翻攝自韓網）

韓籍啦啦隊女神李多慧昨（26）日在臺北大巨蛋穿上北一女制服大跳中場舞，原本被不少球迷大讚青春感滿滿，沒想到卻意外掀起「校服商業化」爭議，部分北一女校友與女性網友發文質疑，認為特定女校制服不該成為商業演出造型，甚至還牽扯出「女學生凝視」等議題，讓話題瞬間延燒。事實上，過去如BLACKPINK Rosé、IVE安兪真、賈永婕等人都曾公開穿「小綠綠」制服，除了大獲好評外，也有韓國網友直接尖銳點評：「看起來像囚服！」BLACKPINK成員Rosé 2024年底在韓國簽售會時，就曾穿上台灣粉絲準備的北一女制服，當時她還特地向現場粉絲介紹，自己身上穿的是台灣知名女高校服，影片曝光後，立刻讓大批台灣粉絲暴動，紛紛留言狂喊：「最美校花」、「這根本台灣NO.1 girl」、「怎麼這麼適合」。甚至還有粉絲在制服學號偷偷藏彩蛋，把Rosé生日「19970211」繡進學號裡，讓她本人也相當開心，當時整體輿論幾乎一面倒大讚，完全沒有如今李多慧遭遇的大規模爭議。除了Rosé之外，IVE隊長安兪真2024年來台簽售時，同樣曾換上北一女制服與粉絲互動，當時她俏麗短髮搭配綠制服，被網友封為「最美學姐」、「根本現役北一女學生」，照片在台韓2地都掀起熱議，不過台韓審美標準不一，有韓國網友尖銳點評，直言：「像囚服！」而藝人林道遠老婆靜香，過去拍攝民視八點檔《黃金歲月》時，也曾穿上北一女制服飾演高中生角色，她當時還開心發文表示，雖然人生沒機會真的念北一女，但能在戲劇中穿上制服，彷彿真的回到18歲青春時期，老公林道遠甚至還看呆。台北101董事長賈永婕2025年初，也曾因穿上北一女聯名帽T與百褶裙引發大量討論，當時50歲的她頂著凍齡外貌自拍，還被網友驚呼「根本高中生」、「這樣真的像學生」。另外也有網友翻出，其實今年4月北一女熱舞社就曾受邀到天母棒球場演出，當時同樣是以校服造型登台，但並未引發任何批評聲浪。因此也讓部分球迷認為，這次李多慧化身小綠綠被延燒，某種程度上已經有點「過頭」。