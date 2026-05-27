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台積電員工分紅議題延燒，董事長暨總裁魏哲家今（27）日親自出面與員工溝通。他在會中強調，公司對員工的照顧不會改變，若今年員工績效考核與去年一致，有信心全年分紅仍將較去年成長超過30%。近日市場傳出台積電擬大砍員工分紅15%，引發內部員工討論。魏哲家今日說明，台積電在盈餘分配上主要考量員工、股東與社會三大面向。員工重視工作價值、薪資福利與職涯發展；股東關注企業穩健成長與合理報酬；企業也必須承擔社會責任，珍惜公共資源並回饋社會。魏哲家表示，台積電每年都會檢視盈餘分配方式，希望在員工、股東與社會之間取得平衡，並落實永續經營。隨著台積電在台灣的規模與影響力持續擴大，公司也更清楚意識到自身承擔的社會責任，因此今年在盈餘分配上，將進一步提高對社會永續資源的投入比重，回饋台灣。不過，魏哲家也向員工強調，增加社會投入並不代表降低對員工的照顧。近年台積電營運規模擴大、獲利持續成長，員工分紅自2023年以來每年成長幅度都不低於3成，部分年度甚至超過30%，這也是對員工貢獻的肯定。魏哲家指出，若今年績效考核結果與去年一致，全年分紅仍可望維持強勁成長，增幅將超過去年30%的水準。此外，台積電也規劃讓基層員工加薪幅度高於主管，進一步照顧第一線員工。