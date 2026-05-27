我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市目前已立案登記的商圈共計25處，然而卻沒有任何一處位於南屯區，市議員何文海今(27)日市政總質詢指出，南屯區兼具深厚歷史文化底蘊與現代商業潛力，卻長期缺乏政策支持，強烈要求經發局應積極協助地方盤點文資與觀光資源，早日輔導南屯成立正式商圈。何文海表示，南屯區擁有豐富的發展條件，區內具有三百年歷史的三級古蹟萬和宮，為地方重要信仰中心，其周邊俗稱「犁頭店」的南屯老街更是台中最早發跡的商業街之一；此外，兩百年歷史的文昌公廟曾為日治時期南屯公學校校舍，見證了地方文教與發展的軌跡。除了歷史文資，南屯也融合了現代商業與觀光特色，包括國際知名景點「彩虹眷村」，以及代表台中特色飲食文化的特產「麻芛」，都是其他行政區難以取代的獨特資源。何文海進一步指出，地方除保有番社腳、知高庄、溝阿墘等聚落文化外，向心南路、公益路周邊也已形成成熟的生活商店街，並與黎明新村緊密結合，使南屯具備成立特色商圈最完整、且最有潛力的條件。然而相較於其他行政區享有市府經費支援，南屯店家卻長期缺乏政策支持，他強調，南屯不應僅承擔爭議性設施，更值得市府投入資源實質投資。為此，何文海提出三點具體訴求：第一，市府應儘速編列預算，啟動南屯萬和宮商圈輔導計畫；第二，全面盤點老街、番社腳、知高庄、溝阿墘及黎明新村等商家與觀光資源；第三，經發局應主動協助成立商圈組織，導入市集、導覽與行銷資源。何文海表示，經發局已規劃購物節、物調券與商圈經費等內容，市府的常態性規劃中完全不見針對南屯的具體政策與專案預算。他強調，市府不應以全市性活動籠統應付，應正視地方訴求，儘速派員實地輔導地方成立商圈，讓南屯豐富的歷史與商業活力獲得實質推動。