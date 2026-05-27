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北韓官媒高調示威

北韓昨（26）日從平安北道定州市一帶向黃海發射多枚彈道飛彈與其他武器，為今年來第8次，也是時隔37天再次試射飛彈。北韓官媒《朝中社》報導指出，北韓領導人金正恩親自到場視察，這次試射的飛彈包括一枚可攜帶核彈頭的巡弋飛彈且具備AI導引技術，金正恩指示將這些新型武器部署於兩韓邊境的前線部隊。韓國聯合參謀本部26日表示，發現北韓進行試射，對其動向保持高度戒備並針對其飛彈的參數與射程進行分析。由於中國國家主席習近平預計即將訪問北韓，平壤當局此時試射，被解讀為在表達將繼續主張其「擁核國」地位，強化其軍事力量的意願。北韓官媒《朝中社》27日也報導了這次最新試射，稱金正恩親自到場視察，並介紹試射的武器包括搭載新型戰術核彈頭的彈道飛彈，以及採用AI導引技術可攜帶核彈頭的巡弋飛彈，還有配備精確導航系統的240mm多管火箭砲，展現出混合發射、多層次打擊能力的特徵。金正恩對試射結果感到滿意，尤其要求加速推進將部署至兩韓邊界前線的砲兵部隊的現代化，確保建構最強大的火力，以實現將邊境打造為「堅不可摧堡壘」的國家安全戰略目標。韓國聯合參謀本部並未證實《朝中社》報導內容之中所謂「AI導引」、「新型戰術核彈頭」是否為實，但透露北韓試射的一枚飛彈飛行了約80公里。若部署在兩韓邊界，等於可將首爾都市圈的大部分地區都將籠罩在其射程範圍之內，恐怕將進一步提高首爾面臨的戰術核威脅。