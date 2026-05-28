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打線能否串聯發揮？得點圈能否攻下分數？

大谷翔平會不會受到前日觸身球影響？

洛磯打線能否攻下更多分數支援投手？

投手群對上強敵道奇，能否展現壓制力？

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間5月28日進行，該日有15場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上科羅拉多洛磯的比賽，此戰道奇將推出大谷翔平先發，而科羅拉多洛磯則是推出菅野智之應戰。《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。洛杉磯道奇（35勝20敗）vs科羅拉多洛磯（20勝36敗）比賽時間：台灣時間5月28日（四）早上10:10✅道奇觀戰焦點：道奇近期打下一波四連勝，今天將由目前輪值表現最搶眼的大谷翔平掛帥先發，然而昨日大谷意外遭到觸身球擊中，本場比賽表現是否會受到影響值得關注。觀戰重點：✅洛磯觀戰焦點：洛磯投手群不穩定是近幾戰吞敗的主因，今日洛磯推派菅野先發，期待他延續近兩戰的好投，壓制火燙的道奇打線。觀戰重點：MLB賽程（台灣時間5/28）01:07 馬林魚 VS 藍鳥01:10 守護者 VS 國民01:40 紅雀 VS 釀酒人03:05 水手 VS 運動家03:45 響尾蛇 VS 巨人04:10 費城人 VS 教士06:35 光芒 VS 金鶯06:40 天使 VS 老虎06:40 小熊 VS 海盜06:45 勇士 VS 紅襪07:10 紅人 VS 大都會07:40 雙城VS白襪07:40 洋基 VS 皇家08:05 太空人 VS 遊騎兵10:10 道奇VS 洛磯📺 轉播平台：MLB TV、緯來育樂台、愛爾達體育台🟡電視轉播：緯來育樂台：道奇VS 洛磯🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台