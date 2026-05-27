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洛杉磯道奇27日主場擊敗科羅拉多落磯，順利奪下4連勝。本戰道奇打線從比賽前段就展開搶分模式，終場攻下平本季單場最多的15分。投手端方面，轉隊後首次先發的30歲左投勞爾（Eric Lauer），6局僅被敲出4安打失1分好投。此人是道奇用現金從藍鳥交易來的低價值投手，卻成為道奇先發輪值陷入傷病時的驚喜包，成為衛冕軍從勁敵藍鳥手中的一大偷。勞爾在比賽一開始就展現極佳壓制力。首局他先讓首名打者卡斯楚（Willi Castro）擊出左外野飛球出局，隨後接連用卡特球、直球取得2次三振，乾淨利落地完成三上三下。勞爾第二局雖然挨了一發陽春砲，但後續馬上回穩，最終達成6局僅失1分的「優質先發」，成為道奇4連勝重要功臣。這名30歲左投生涯在大聯盟擁有156場出賽、其中133場為先發、累積46勝、防禦率4.26，2022年在釀酒人單還曾單季拿到11勝，但今年在藍鳥先發6場表現嚴重下滑，道奇透過現金把他從藍鳥挖來，原先是讓他在史奈爾（Blake Snell）和葛拉斯諾（Tyler Glasnow）缺陣下，作為短期支援先發的免洗球員，結果意外投出佳績。賽後，勞爾也露出燦爛笑容表示：「在道奇體育場比賽，總是讓人很享受，想到以後能更頻繁地在這裡登板，真的讓我感到非常期待。」當被問到在強大打線支援下投球的感覺時，他回應道：「這感覺棒透了。但我也不能掉以輕心。這確實能讓我稍微放鬆心情，專注在自己的任務上。因為我知道身後的隊友們，一定會做好他們該做的事。」道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後談到勞爾表現，也毫不吝嗇地給予讚賞：「他今天真的、真的交出了非常漂亮的成績單。」