我是廣告 請繼續往下閱讀

北温家族「兄妹情深」 温宗諭跨黨力挺妹妹

國民黨彰化縣長選舉提名作業日前才上演謝家「姐弟之爭」，黨內裂痕至今餘波盪漾，北彰化另一政治家族今天卻出現「兄妹情深」的一幕。擔任民眾黨彰化縣黨部主委的温宗諭，親自陪同國民黨籍彰化縣議員妹妹温芝樺，到國民黨彰化縣黨部登記參選彰化市長，成為地方政壇焦點。下屆彰化市長選舉，民進黨已提名彰化縣議員黃柏瑜參選；國民黨則於今明兩天受理鄉鎮市長提名登記。起步較早的彰化市民代表會主席陳文賓，以及日前表態參選的縣議員温芝樺，今（27）日先後完成登記。對於提名方式，温芝樺主張以民調初選決定人選；陳文賓則認為，初選往往是黨內分裂的開始，應以協調整合為優先。國民黨彰化縣黨部表示，待登記作業結束後，將針對有競爭的鄉鎮市進行協調；若協調無法達成共識，才會進入民調初選程序。近年彰化縣政壇素有「北温南謝」之說，相較於謝家第三代立委謝衣鳯與議長謝典霖的「姐弟之爭」，從去年一路延燒至5月13日，國民黨中常會正式提名魏平政參選縣長後暫告一段落，黨內嫌隙仍難完全修補；北彰温家第二代則呈現截然不同氛圍。温宗諭日前才帶著温芝樺上資深媒體人黃光芹的網路節目，替妹妹增加曝光度，今天更與擔任彰化市民代表的表妹凌巧芸，一同陪温芝樺完成登記，展現家族團結態勢。對於跨黨力挺妹妹，温宗諭內舉不避親，強調温芝樺是彰化年輕世代政治工作者中的優秀人才，無論問政表現、地方服務或政策推動能力都有目共睹。他表示接任民眾黨彰化縣黨部主委以來，自己始終秉持為彰化發掘更多人才的理念。彰化的發展不該被政黨高牆所侷限，鄉親期待的不是政治惡鬥，而是有效率、能解決問題的政府。台灣民眾黨長期主張「聯合政府、全民政府」理念，地方治理亦應如此；只要理念相近、願意做事、願意把市民福祉擺在第一位，就應攜手合作，共同解決問題。