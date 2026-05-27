全台高溫持續延燒，今（27）日午後來到最熱時段，中央氣象署連續發布「高溫特報」，最新預警範圍已經來到19縣市，台南市玉井區觀測到39.8度全台最高溫，台北市文山、內湖等多區也超過38度。

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⚠️高溫資訊
📌影響時間：27日白天
📍高溫紅色燈號：台南市、屏東縣
📍高溫橙色38燈號：新北市、基隆市、台北市、桃園市、高雄市、花蓮縣
📍高溫橙色36燈號：彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台東縣
📍高溫黃色燈號：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、宜蘭縣

▲周三、周四持續維持高溫炎熱，局部地區飆破37度，周五降雨氣溫才下滑。（圖／中央氣象署）
▲周三、周四持續維持高溫炎熱，局部地區飆破37度，周五降雨氣溫才下滑。（圖／中央氣象署）
氣象署強調，各地天氣高溫炎熱，台東縣已有焚風發生，今天白天台南市、屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；基隆市、台北市、新北市、桃園市、高雄市、花蓮縣為橙色燈號，有38度極端高溫。

彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、宜蘭縣為黃色燈號。明（28）日部分地區高溫略為下降，但仍有32至36度，南部內陸仍可能超過37度。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...