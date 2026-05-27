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輝達執行長黃仁勳今（27）日表示，台灣正在蓬勃發展，因此，過去四、五年前輝達每年在台灣的支出大約是100億到150億美元，然而，現在輝達每年支出就即將高達1500億美元，他直呼，光是一家公司投入1500億美元，就將會為這裡令人驚嘆的生態系注入強大動力。輝達今日舉行員工大會，黃仁勳在會上指出，台灣的蓬勃發展是非常合乎邏輯的，因為輝達過去四、五年前每年在台灣的支出大約是100億到150億美元。然而如今，輝達每年在台灣的支出達到100億，甚至即將達到1500億美元。黃仁勳盛讚，台灣是這場AI革命的震央，是晶片來源、先進封裝來源的重鎮。也是系統製造、AI超級電腦被創造出來之地。而輝達在台灣合作的夥伴數量，簡直不可思議。至於AI高速發展，人們也不免擔心是否會面臨裁員危機，對此，黃仁勳認為，如果你不接觸AI、不使用AI，就會面臨被裁員的問題，他強調，大家必須使用AI、必須自動化，也必須讓公司運轉得更快，必須有更大的雄心、必須同時擁有這一切，所以AI不是大家會面臨裁員的原因，反而是大家避免裁員的方法，「這樣我們才能更加成功。」黃仁勳保證，人們不會因為AI而失去工作，反而要擔心因為輸給某個「懂得使用AI的人」而可能失去工作，「所以，去使用AI吧。」另一方面，黃仁勳近日接受《亞洲新聞台》專訪，針對近年企業頻頻以AI作為裁員理由的現象提出強烈批評，他直言，部分企業高層只是將AI當成包裝裁員決策的藉口，甚至形容這種說法「太懶惰」，他說「非常討厭這樣」。黃仁勳指出，AI真正開始展現實際生產力與應用價值，其實只是近半年的事情，他質疑，若企業聲稱早在兩年前就因AI而裁員，邏輯上根本站不住腳。「AI才剛剛變得有用，人們怎麼可能兩年前就因為AI失去工作？」他認為，部分企業主管只是想讓裁員理由聽起來更專業，卻忽略了這類說法可能對社會造成的焦慮與恐慌。他也強調，企業在討論AI對產業與職場的影響時，應該採取更平衡且負責任的態度，而不是過度渲染AI將大量取代人類工作。