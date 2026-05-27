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洛杉磯道奇隊今（27）日在主場迎戰科羅拉多落磯，雖然球隊最終以15：6痛擊對手喜迎4連勝，但比賽中卻發生令人揪心的插曲。當家球星大谷翔平在第 4 局遭到對手觸身球直擊右手腕附近，並於第 5 局被換下場休息，寫下他本季首度中途退場的紀錄，讓全場球迷驚出一身冷汗。由於大谷預計將在隔天的比賽擔任先發投手，這次的傷退格外引人關注，所幸總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽後及時說明大谷身體狀態並無大礙。意外發生在第4局下半，當時道奇以4：1領先、面臨1出局二三壘有人的得分機會。大谷翔平在對決落磯隊投手弗里蘭（Kyle Freeland）時，一記失投的變速球直接砸向他的右手腕附近。遭受重擊的大谷隨即面露痛苦表情，防護員也神色緊張地從休息區衝上場查看。大谷在場上不斷重覆做出握拳與張開手的動作來確認傷勢，隨後大口吐氣走向一壘。這是大谷本季遭受的第5次觸身球。遭受球吻的大谷隨後仍展現敬業精神留在場上跑壘，並靠著暴投進佔二壘，接著在隊友帕赫斯（Andy Pages）敲出適時二壘安打時一舉跑回本壘得分。不過到了第 5 局下半，道奇已取得10：1的領先，在2出局二壘有人的情況下，原本輪到大谷的打席卻突然換上代打拉辛（Dalton Rushing），大谷正式提前中途退場。這個調度讓觀眾席上議論紛紛，深怕球隊核心打者傷勢擴大，也為隔天的出賽投下令人擔憂的變數。羅伯茨教練賽後報平安比賽結束後，道奇隊總教練羅伯茨隨即在記者會表示：「我想應該沒問題。」教練進一步解釋，這球感覺像是先打到了手或是打擊護具，過程中可能也有稍微擦到小指，但經過初步檢查與評估後，他認為大谷的整體狀態並無大礙，大眾不需要過度恐慌。這次換人其實是因應比賽戰況的防範性調度。羅伯茨教練坦言：「對我來說，因為當時球隊已經處於大幅領先，所以想藉機讓拉辛上去打幾個打席。同時，也想讓翔平能為明天的先發登板做準備，讓他提早休息。」雖然教練團確定大谷明天仍會照常以先發投手身分登板投球，但對於是否會維持投打同時上場的二刀流型態，教練則持審慎態度，表示會等大谷明天來到球場、確認身體的真實感受後，才會做出最終的打擊出賽定案。