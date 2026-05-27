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政策轉向「降低育兒家庭職場壓力」 人力銀行看好：是正向訊號

總統賴清德今（27）日率領府院團隊向國人說明因應少子女化與人口結構挑戰的最新戰略方向，宣布18項措施。其中，包括婚假、產假與陪產假全面延長；還有因應上述假別所需短期代理，政府提供補助。對此1111人力銀行表示，真正挑戰仍在「企業落實」。對於賴清德率領府院團隊，向國人說明少子女與人口結構挑戰的最新戰略方向，宣布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，包括婚假、產假與陪產假全面延長，增加日數的工資可向政府申請補貼，讓新人、孕產婦與配偶都有更充裕時間安排家庭照顧。若政府補助企業因婚假、陪產假、育兒假或減工時所需短期代理，每人每日800元；200人以下企業聘長期替代人力，每名補助2萬元。1111人力銀行發言人曾仲葳受訪時表示，政府提出包括「育兒假延長至6歲」、「彈性減工時不減薪」以及企業職代補助等措施，顯示政策方向已從過去「單純鼓勵生育」，逐漸轉向「降低育兒家庭的職場壓力」，對整體社會而言是正向訊號。至於「彈性減工時不減薪」政策，曾仲葳認為，過去許多家長最大的困境不是無法回歸職場工作，而是工作「缺乏彈性」，如接送小孩、處理臨時狀況等，若企業能提供彈性上下班、遠距工作或部分工時安排，對留才將有相當大的幫助。不過，真正挑戰仍在「企業落實」，曾仲葳提到，特別是中小企業；部分產業如餐飲、零售、製造、醫療照護等，需要現場輪班或第一線人力需要量大，彈性工時執行難度相對較高。至於「企業職代與職替補助」，曾仲葳認為，過去許多企業並非不願意支持員工請育嬰假，而是擔心人力突然出現空缺後無法立即補位，進一步影響營運。若政府願意補助短期代理與長期替代人力，等於降低企業在人事成本與用人風險上的壓力，也能提升企業推動友善育兒制度的意願。