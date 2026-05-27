香港天團「草蜢」成員蔡一傑（59 歲），近日因暴瘦身形再度引發外界關注。他日前於演唱會震撼告白，去年起因頻繁「頭暈」就醫，竟檢查出腦內藏有高達 7 公分的惡性腫瘤。雖然緊急手術，但術後仍面臨癌細胞擴散的考驗。醫師警示，腦瘤早期症狀極易被誤認為感冒或疲勞，其中「早晨起床頭痛」是最具代表性的危險訊號

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🟡 7 公分腫瘤險奪命！蔡一傑：術後驚傳擴散
蔡一傑坦言，當初發現腦瘤時人生遭受極大打擊。起初僅是感到不適、頻繁頭暈，沒想到腫瘤已長到 7 公分大。即便火速進行開顱手術，醫生仍在隔日告知其「癌症擴散」。目前蔡一傑正積極對抗病魔，但近期曝光的暴瘦模樣，也讓「腦瘤預防」再度成為討論熱點。

三軍總醫院衛教資料指出，腦瘤好發於兩個高峰期：3-12 歲及 40-70 歲。由於顱內空間固定，當腫瘤生長壓迫組織，便會引發一連串生理異常。

🟡 醫師點名：腦瘤 8 大前兆警訊
腦瘤症狀視其位置與大小而定，醫師提醒，若出現下列 8 種狀況，務必儘速就醫釐清：

  1. 清晨頭痛： 這是最典型的特徵！因為躺下時腦壓升高，早晨起床時疼痛最劇烈，甚至伴隨噴射狀嘔吐。
  2. 步態不穩： 走路不協調、身體平衡力明顯變差。
  3. 視力改變： 出現複視（看東西疊影）、視力模糊或眼球運動異常。
  4. 突發抽搐： 無癲癇病史者，突然出現全身或局部抽筋。
  5. 手腳無力： 單側肢體發麻、感覺神經受損或無力拿取重物。
  6. 語言障礙： 說話能力改變、發音模糊或聽不懂他人的話語。
  7. 性格改變： 記憶力顯著衰退、人格特質突然異動、反應遲鈍。
  8. 莫名噁心： 並非因腸胃問題引發，而是無預警地噁心、嘔吐。
▲腦瘤引發的頭痛與一般勞累型頭痛不同！醫師特別點出，「早晨起床最痛」且伴隨噴射狀嘔吐是重要警訊。（示意圖／取自photoAC）
▲腦瘤引發的頭痛與一般勞累型頭痛不同！醫師特別點出，「早晨起床最痛」且伴隨噴射狀嘔吐是重要警訊。（示意圖／取自photoAC）
🟡 關鍵提醒：為什麼「早晨頭痛」是求救訊號？
耕莘醫院放射腫瘤科醫師謝忠志解析，腦瘤引發的頭痛與一般感冒不同。由於腦瘤會造成腦壓升高，當病患維持平躺姿勢一段時間後，腦壓會累積，導致凌晨或清晨醒來時疼痛最為明顯。

謝醫師也提到，腦瘤除了原發性，更有許多是從肺癌、乳癌轉移而來的「續發性腦瘤」。如中國被封「第一古典美人」的女星何晴便曾深受腦瘤復發之苦，最終於 2025 年底病逝，顯示出腦瘤的高風險性。

💡 專家總結：
蔡一傑的經歷提醒大眾，「頭暈」不只是勞累。當頭痛模式與往常不同，或合併出現平衡感、視力問題時，應主動尋求神經外科診察。透過影像檢查早期抓出腫瘤，才能把握黃金治療期。 

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...