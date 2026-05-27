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備戰2026年縣市長大選，民進黨選對會今（27）日決議，將回函給苗栗縣黨部，立委林月琴作為苗栗市長人選非常適當，將依照民進黨公職人員選舉辦法進行提名；至於竹縣狀況，與會人士則說，仍在交涉中。民進黨選對會上午開會，民進黨發言人吳崢會後受訪時表示，苗栗縣黨部先前行文給選對會，考量林月琴是不分區立委，而立委屬於中央層級、狀況特殊，建議由選對會直接徵召林月琴參選苗栗市長。吳崢提到，選對會成員一致認為林月琴是一個非常優秀、適當的人選，選對會也做成決議將會回函給苗栗黨部，建議苗栗黨部依照民進黨公職人員選舉辦法進行提名；至於是否討論到新竹縣、澎湖縣的狀況，吳崢則說，沒有。與會人士則說，新竹縣狀況不明、今天討論不多，可能下週再討論，但仍在交涉中；至於澎湖狀況，該人士提到，主要是陳光復的太太想代夫出征，但地方上就有不同意見，因此尚未決定。