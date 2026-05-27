《俠盜獵車手 6》（GTA6）預計2026年11月19日發售，而5月26日則是《GTA 6》的原定發售日，國外有玩家也瘋玩延期梗，在深夜直衝遊戲販售門市，還打趣說道「大家都跑去哪了」，除了掀起各路網友討論，也顯見玩家們對這款世紀大作的期待值已經拉到最滿。

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《GTA 6》目前共釋出2支官方預告片，分別在2023年12月和2025年5月公開，發售日期從最初的2025年秋季延期至2026年5月26日，再推遲到2026年11月19日，Rockstar Games 日前透露，相關行銷動作將在2026年夏季展開。

▲2026年5月26日是《GTA 6》的原定發售日，不過後續因開發進度落後，推遲到2026年11月19日。（圖／Rockstar Games YT）
▲2026年5月26日是《GTA 6》的原定發售日，不過後續因開發進度落後，推遲到2026年11月19日。（圖／Rockstar Games YT）
《GTA 6》畢竟是讓玩家等待13年的續作，不斷延期根本在考驗玩家的心臟，在原定發售日的5月26日當天，真的有熱血玩家為了等待《GTA6》，半夜殺到國外遊戲專賣店 GameStop 門口，還發文分享「我在等 Game Stop 開門，他們說今天會上市，但竟然只有我在這，我以為大家都很期待。」

貼文在 Reddit 曝光後，吸引各路玩家回應「謝謝你的提醒，忙到忘了」、「等等馬上到，已經請好假了」、「真要說的話，《GTA 6》去年就推出了喔」、「這家看起來沒進貨，不如試試看另一家。」

《GTA 6》預計今年夏季展開宣傳活動，面對焦急等候的玩家，Take-Two Interactive 執行長 Zelnick 日前在訪談中再次聲明，《GTA 6》不會再有延期計畫，這也是他今年第5度公開強調這項資訊，或許俠盜獵車手的粉絲們真的能夠放心一點。


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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...