《俠盜獵車手 6》（GTA6）預計2026年11月19日發售，而5月26日則是《GTA 6》的原定發售日，國外有玩家也瘋玩延期梗，在深夜直衝遊戲販售門市，還打趣說道「大家都跑去哪了」，除了掀起各路網友討論，也顯見玩家們對這款世紀大作的期待值已經拉到最滿。
《GTA 6》目前共釋出2支官方預告片，分別在2023年12月和2025年5月公開，發售日期從最初的2025年秋季延期至2026年5月26日，再推遲到2026年11月19日，Rockstar Games 日前透露，相關行銷動作將在2026年夏季展開。
《GTA 6》畢竟是讓玩家等待13年的續作，不斷延期根本在考驗玩家的心臟，在原定發售日的5月26日當天，真的有熱血玩家為了等待《GTA6》，半夜殺到國外遊戲專賣店 GameStop 門口，還發文分享「我在等 Game Stop 開門，他們說今天會上市，但竟然只有我在這，我以為大家都很期待。」
貼文在 Reddit 曝光後，吸引各路玩家回應「謝謝你的提醒，忙到忘了」、「等等馬上到，已經請好假了」、「真要說的話，《GTA 6》去年就推出了喔」、「這家看起來沒進貨，不如試試看另一家。」
《GTA 6》預計今年夏季展開宣傳活動，面對焦急等候的玩家，Take-Two Interactive 執行長 Zelnick 日前在訪談中再次聲明，《GTA 6》不會再有延期計畫，這也是他今年第5度公開強調這項資訊，或許俠盜獵車手的粉絲們真的能夠放心一點。
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貼文在 Reddit 曝光後，吸引各路玩家回應「謝謝你的提醒，忙到忘了」、「等等馬上到，已經請好假了」、「真要說的話，《GTA 6》去年就推出了喔」、「這家看起來沒進貨，不如試試看另一家。」
《GTA 6》預計今年夏季展開宣傳活動，面對焦急等候的玩家，Take-Two Interactive 執行長 Zelnick 日前在訪談中再次聲明，《GTA 6》不會再有延期計畫，這也是他今年第5度公開強調這項資訊，或許俠盜獵車手的粉絲們真的能夠放心一點。