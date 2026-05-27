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阿部慎之助前日晚間19點爆發家暴事件被捕，引發全日本關注，阿部慎之助也聲淚俱下、火速辭去讀賣巨人監督一職，但在說明會上，由代表唸讀長女親筆信、坦言「過度誇大」後，社會輿論出現巨大反轉。根據多方日媒報導，不少知名人士相繼發聲為這位47歲傳奇名將說話，社群網路上，也正式發起巨人監督「復職」的線上連署活動，目前已經超過3萬2000人簽署同意。阿部慎之助25日因涉嫌對18歲的長女施暴而被現行犯逮捕。此案是由接獲長女諮詢的兒童諮詢所通報警方處理。據悉，阿部總教練在接受偵訊時供稱，當時是在訓斥女兒們吵架，但因為遭到女兒回嘴，一時「理智斷線」才會動手。釋放後，阿部慎之助隨即卸下巨人一軍監督一職，並於26日記者會上公開道歉：「給大家帶來極大的擔憂與困擾，深感抱歉。」受害家屬長女親筆信中，提到「絕對沒有拳打腳踢」、「這是我第一次與父親發生這麼嚴重的爭執」、「父親在家中是幽默風趣的人」，甚至坦承媒體不實報導，來自於自己過度誇大的描述，以及當下聽取AI程式ChatGPT意見，才會打給社福單位等行徑，都讓社會輿論頓時翻盤。根據日媒《J-CAST NEWS》報導，前大阪府知事兼律師橋下徹26日在X上發文，引用巨人隊老闆山口壽一「暴力不可容忍，不允許繼續擔任監督」等評論的新聞報導。對此，橋下徹表達不同看法，主張不該如此草率決定：「只要當事人有好好說清楚，社會大眾應給予包容」。此外，知名企業家西村博之也在26日更新X，文中評論道：「如果因為小孩子的行為而導致父母失去工作，一旦後來證實孩子的行為有誤，我認為應該讓父母的工作恢復原狀。」知名主播國光真耶（原名小林麻耶）同樣力挺阿部慎之助：「雖然暴力行為絕對不能被縱容，但讀了女兒寫的信後，我希望他能撤回辭呈。」日本保守黨秘書長有本香、日本維新會的眾議院議員岩谷良平等人，也都在網路上發表意見，「就個人而言，即便不是擔任巨人監督，我也期盼阿部慎之助先生，能以棒球人的身分重返工作崗位。」除了名人力挺之外，線上連署網站「Change.org」上也發起要求阿部慎之助復職的活動，截至今日下午3點前，已經募集到超過3萬2000件連署書。電影導演山崎貴也分享此活動，並感慨地表示：「就『人類被AI所操控』這個層面來看，可能還是得依靠人類的力量來導正、讓一切回歸原狀，更何況，如果就這樣發展下去，他的女兒恐怕會留下心理創傷。」