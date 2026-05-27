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全球人工智慧（AI）熱潮，帶動亞洲股市瘋狂大漲，台股今（27）日開盤大漲千點，盤中一度衝到44818點歷史新高；韓國股市今日也突破8400點，早盤甚至一度觸發熔斷機制。追蹤三星電子與SK海力士的2倍槓桿ETF在今日正式上市，其中，SK海力士2倍槓桿ETF立刻大幅飆升20%，讓韓媒也不禁以「炎柱」等級來形容這波瘋狂的程度。根據韓聯社報導，在美國科技股利多帶動下，韓國綜合股價指數（KOSPI）突破8400點關卡，今日8家資產管理公司同步推出共16檔三星電子與SK海力士的單一個股槓桿／反向產品，買盤迅速集中湧入。在三星電子與SK海力士之中，SK海力士單一股票槓桿產品的漲勢更加猛烈，KODEX SK海力士正2開盤立刻狂飆18.37%、TIGER SK海力士正2上漲16.24%、ACE SK海力士正2漲19.03％、RISE SK海力士正2達到19.64％、SOL SK海力士正2漲18.60％、1Q SK海力士期貨正2暴漲22.28％、KIWOOM SK海力士期貨正2大漲19.23％。此外，三星的正2相關ETF漲幅也來到12%-13%，由於今日SK海力士股價大漲9.5%，三星電子股價也漲6%，讓獲利更加迅猛。相反地，新上市的反向ETF則相當慘烈，但在韓股強力看多的情況下，也只有兩檔上市。韓聯社提到，由於投資人蜂擁投入此次首次推出的單一股票槓桿產品，市場的波動緩和機制（VI）也接連啟動，VI代表著若某檔股票上漲幅度達開盤10%，將會暫停交易2分鐘進行撮合競價，今日所有新上市的SK海力士和三星個股槓桿ETF全數觸發這一條件。另一方面，SK海力士也在今日大漲後，市值突破一兆美元大關，成為全球市值第十二大企業，也是亞洲除了台積電和三星之外第三家市值來到兆元的企業。