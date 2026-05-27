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川習會後，美國總統川普發聲表示，不希望台灣走向台獨，而總統賴清德則回應「沒有台獨問題」，被笑繼丟棄「反核神主牌」後，又丟了「台獨神主牌」。對此，精神科醫師沈政男分析，「只有台獨是賴清德的神主牌，反核並不是」，而賴清德2028連任機率高，只要撒幣加點政策買票，就會勝利在握，到時候台獨神主牌會重新上市。沈政男今（27）日在個人YT頻道發文表示，外界認為賴清德拋棄了民進黨的兩面神主牌，在他看來並非如此。他認為，民進黨的神主牌未必是賴清德的神主牌，「只有台獨是賴清德的神主牌，反核並不是」。反核也不是前總統蔡英文的神主牌，因為她並不是傳統的黨外與民進黨出身；台獨當然也不是。蔡英文並沒有強烈的意識形態，而是識時務可以微調政治立場。沈政男認為，「2025非核家園」已經被賴清德丟棄，此舉的深刻心理意涵：這是對蔡英文路線的一種切割。賴清德當上總統，依然擺脫不了蔡英文，這是最好的機會。事實上，賴清德宣告大陸是境外敵對勢力，也是證明自己比蔡英文在台獨的路上更加前進。沈政男指出，這次川習會給台獨紅線撒了火藥，一碰就會爆炸，川普又聽信習近平半衛教半恐嚇的兩岸關係說法，暫停第二批對台軍售，對賴清德的台獨路線構成重大打擊。但賴清德的個性就是喜歡對抗與衝突，接下來才是一展身手的機會，方法就是「先連任再說」。沈政男續指，至於賴清德連任機會，目前看起來是五五波，只要撒幣加點政策買票，就會勝利在握；另一方面，如果黃國昌不適合當盧秀燕2028的副手，盧秀燕要找誰？柯文哲不能選，黃國昌不適合，民眾黨已經沒人，若正副總統人選都是國民黨，如何形成藍白合？沈政男最後表示，因此賴清德連任成功的機會還不小，如果2028連任成功，台獨神主牌就會掀開遮掩的布幕，重新上櫃上市。