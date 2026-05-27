NBA西區冠軍賽G5「天王山之戰」，聖安東尼奧馬刺隊以114：127不敵奧克拉荷馬雷霆隊，系列賽陷入2：3落後的絕境。賽後，馬刺當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在投出15投僅4中的低迷數據後，罕見地拒絕了賽後媒體訪問。此舉不僅違反了NBA對明星球員的媒體義務規範，更引發聯盟辦公室的高度關注，恐將面臨官方處罰。
好模範為何破功？美媒：他對現狀感到沮喪
文班亞馬本賽季表現專業，甚至曾獲選為「最配合媒體的球員」。然而，在如此高張力的關鍵比賽後選擇回避，引發了外界強烈質疑。據資深記者《 The Athletic》艾米克（Sam Amick）指出，聯盟官員正評估如何回應其行為，這嚴重背離了聯盟對明星球員的慣例。
「文班亞馬出人意料地徑直從記者身邊走過，走向球隊巴士。他在PayCom中心的走廊左轉，又走了幾百英尺，然後消失在夜色中。球隊內部人員和記者們都對他的這種行為感到震驚，因為他沒有履行NBA規定的媒體義務。」艾米克如此寫道。
儘管如此，馬刺隊內有官員私下表示，文班亞馬選擇保持沉默，反映出他對球隊現況的嚴峻認知與極度沮喪。他似乎決意暫時拋開聯盟規定，將所有壓力轉化為球場上的動力，準備在即將到來的G6用表現正面回擊。
球員坦言防守崩盤、對抗強度不對等
除了文班亞馬的拒訪風波，馬刺球員對於本場比賽的潰敗也感到不滿，後衛卡斯特（Stephon Castle）：即便自己砍下24分，他賽後仍指出兩隊在對抗尺度上的不公平，「他們的身體對抗非常強硬，但在另一端我們卻無法獲得同等的吹判尺度。」
球隊側翼瓦塞爾（Devin Vassell）直言球隊缺乏紀律，「防守輪轉沒紀律，犯規也沒有紀律，這就是我們失敗的原因。」主控福克斯（De'Aaron Fox）與前鋒強森（Keldon Johnson）兩人均強調在G6必須拿出「背水一戰」的決心。福克斯表示：「我們必須像毫無退路的球隊一樣去拼，就這麼簡單。」
G6戰鼓擂起 馬刺的主場生死線
對於馬刺隊而言，這場失利雖令人挫敗，但並非末日。全隊上下已將目光轉向北京時間5月29日上午8時30分開打的G6賽事。馬刺總教練團隊與主力球員均強調，回到主場後不需要過多複雜的新花樣，唯有將自身優勢發揮到極致，才有可能將系列賽逼入最後的搶七大戰。
在面臨淘汰邊緣的壓力下，文班亞馬將如何處理情緒、重拾球場統治力，以及聯盟是否會正式對其開罰，將成為G6賽前最具爭議的焦點話題。
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文班亞馬本賽季表現專業，甚至曾獲選為「最配合媒體的球員」。然而，在如此高張力的關鍵比賽後選擇回避，引發了外界強烈質疑。據資深記者《 The Athletic》艾米克（Sam Amick）指出，聯盟官員正評估如何回應其行為，這嚴重背離了聯盟對明星球員的慣例。
「文班亞馬出人意料地徑直從記者身邊走過，走向球隊巴士。他在PayCom中心的走廊左轉，又走了幾百英尺，然後消失在夜色中。球隊內部人員和記者們都對他的這種行為感到震驚，因為他沒有履行NBA規定的媒體義務。」艾米克如此寫道。
儘管如此，馬刺隊內有官員私下表示，文班亞馬選擇保持沉默，反映出他對球隊現況的嚴峻認知與極度沮喪。他似乎決意暫時拋開聯盟規定，將所有壓力轉化為球場上的動力，準備在即將到來的G6用表現正面回擊。
球員坦言防守崩盤、對抗強度不對等
除了文班亞馬的拒訪風波，馬刺球員對於本場比賽的潰敗也感到不滿，後衛卡斯特（Stephon Castle）：即便自己砍下24分，他賽後仍指出兩隊在對抗尺度上的不公平，「他們的身體對抗非常強硬，但在另一端我們卻無法獲得同等的吹判尺度。」
球隊側翼瓦塞爾（Devin Vassell）直言球隊缺乏紀律，「防守輪轉沒紀律，犯規也沒有紀律，這就是我們失敗的原因。」主控福克斯（De'Aaron Fox）與前鋒強森（Keldon Johnson）兩人均強調在G6必須拿出「背水一戰」的決心。福克斯表示：「我們必須像毫無退路的球隊一樣去拼，就這麼簡單。」
G6戰鼓擂起 馬刺的主場生死線
對於馬刺隊而言，這場失利雖令人挫敗，但並非末日。全隊上下已將目光轉向北京時間5月29日上午8時30分開打的G6賽事。馬刺總教練團隊與主力球員均強調，回到主場後不需要過多複雜的新花樣，唯有將自身優勢發揮到極致，才有可能將系列賽逼入最後的搶七大戰。
在面臨淘汰邊緣的壓力下，文班亞馬將如何處理情緒、重拾球場統治力，以及聯盟是否會正式對其開罰，將成為G6賽前最具爭議的焦點話題。
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