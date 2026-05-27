我是廣告 請繼續往下閱讀

中華航空今 （27） 日舉辦股東常會，會中通過114年度營業報告書及財務報表，並決議每股配發現金股利0.82元。華航董事長高星潢指出，為提升效率與競爭力，積極推進機隊升級，A321neo已交機21架，全機隊30架預計明年完成交付，並且787嶄新機隊將陸續投入營運，派飛中長程及區域航線，同時擬引進A350-1000、777-9與777-8F 等新型航機，作為拓展長程航網與厚植貨運布局的重要關鍵。114年為華航成立66週年，也是營運成果豐碩的一年，合併營收2,091.39億元，歸屬母公司稅後淨利147億元，每股盈餘（EPS）2.42元，營收、獲利及 EPS均創歷史新高。客運方面，受惠連續假期與全球旅運熱度，華航強化台灣樞紐轉運布局，透過串聯北美、東北亞、東南亞、紐澳與歐洲航網，擴大轉機效益；貨運方面，AI 伺服器、半導體及高科技產品供應鏈需求穩定，帶動市場動能，推升全年收入成長。華航總經理陳漢銘指出，787機隊將導入全新座椅、高畫質影視系統與機上網路服務；A350-900啟動改艙計畫，規劃最新客製化座椅產品與娛樂設備；豪華經濟艙產品全「心」升級，從機場報到、客艙備品、餐飲設計到服務流程同步優化；彩繪機、機上餐飲及用品跨界合作，進一步形塑華航差異化特色。另，華航致力永續發展，攜手供應鏈與企業客戶，率先於國內推出「企業商務旅行 SAF 減碳計畫」，運用國際永續航空燃油（SAF）管理模式與價值鏈合作機制，朝2050淨零減碳目標邁進。