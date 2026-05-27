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▲蔡一傑先前公開自己手術後的照片，頭顱縫合的疤痕怵目驚心。（圖／翻攝自蔡一傑IG＠djremus_cho）

▲蔡一傑在抗癌過程中，體重從72公斤暴跌到63公斤，但為了兌現開唱的承諾，一直努力進食和練體力，最終靠著驚人的意志力回到舞台。（圖／翻攝自蔡一傑IG＠djremus_cho）

59歲香港男團「草蜢」成員蔡一傑在2024年底證實罹患惡性腦瘤（腦癌），緊急開刀切除7公分腫瘤，沒想到，手術後隔天被告知癌細胞已經擴散，但他積極尋求治療，抗癌期間甚至重返舞台開唱。近日蔡一傑在茶餐廳被網友偶遇，整個人暴瘦一圈、略顯憔悴，讓歌迷看了相當心疼。據《星島日報》報導，網友近日在一間平價茶餐廳目擊蔡一傑，他戴著鴨舌帽，穿酒紅色上衣配短褲、運動鞋，一個人坐在角落用餐，蔡一傑刻意壓低帽緣，似乎在遮掩頭部開刀後的疤痕，正在與病魔對抗的他，身形明顯消瘦，雖然精神還不錯，但仍難掩憔悴病容。即便元氣不復以往，蔡一傑在面對女歌迷詢問是否可以合影，依然親切應允，並在鏡頭前露出微笑，該位幸運的歌迷發文大讚：「（蔡一傑）本人帥氣有型，有禮貌、超nice！」原來在合照時，蔡一傑還教導女歌迷在哪個角度拍攝會比較好看，更主動接過歌迷的手機親自掌鏡，沒有一點大明星的架子。日前，蔡一傑在紅館演唱會上分享病況，透露被醫生告知癌細胞已經擴散，當下感到晴天霹靂，但自己並沒有選擇放棄，而是持續找尋各種治療方法，在抗癌過程中，他的體重從72公斤暴跌到63公斤，但為了兌現開唱的承諾，一直努力進食和練體力，最終靠著驚人的意志力回到舞台。