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▲薔蜜颱風正在海面發展中，未來強度可達中颱以上，結構也將逐漸扎實。（圖／中央氣象署）

薔蜜颱風路徑大轉彎 最快周六轉中颱

▲薔蜜颱風初期將往西北移動為主，後續轉彎時間點和角度，還有待觀察。（圖／翻攝tropical tidbits）

薔蜜颱風下周一最接近 外圍雲系掃雨

▲周五鋒面影響全台有雨，下周一、下周二薔蜜颱風外圍雲系，將導致北部、宜蘭出現降雨。（圖／中央氣象署）

南海又有熱帶系統發展 路徑更靠近台灣

▲薔蜜颱風生成後，將往西北再轉向東北，南海則有另一個熱帶系統，下周也有增強為颱風的機率。（圖／賈新興提供）

薔蜜颱風（國際命名：JANGMI）今（27）日上午8時生成，中央氣象署預估，路徑將從菲律賓東方海面往西北移動，抵達琉球附近後朝東北轉向，薔蜜颱風強度可達中颱以上，輕度颱風「鳳凰」，今天下午2時，中心位置在北緯10.0度，東經137.6度，以每小時16公里速度，向西北進行，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，7級風平均暴風半徑100公里。氣象署預報員葉致均說明，薔蜜颱風的路徑主要沿著太平洋高壓邊緣往西北，觀察各國系集模式模擬，，因此下周若要前往日本，可能要稍微留意。強度方面，薔蜜颱風持續在海面上吸收能量，，氣象署預報最大近中心風速每秒43公尺，屬於「中颱中段」強度，七級暴風半徑則有機會長到220公里。葉致均指出，在薔蜜颱風對台灣造成影響前，要先注意周五有一波鋒面來到台灣，，周六、周日（5月30日至5月31日）鋒面通過後，北台灣天氣回歸穩定，中南部仍有水氣。薔蜜颱風預估下周一最靠近台灣，外圍雲系將會把水氣掃進本島，；此外，，有安排海邊活動也要特別留意。氣象專家賈新興補充，位於台灣西南方的南海，目前也有熱帶系統發展，，不過它的路徑會朝東北、往巴士海峽前進，相對距離台灣比較近。賈新興提醒，預估6月5日至6月10日這段期間，TD07 這個系統將會導致台灣吹「偏強的西南風」，加上水氣從南方掃上台灣，；在歷經本周高溫後，進入6月，要開始密切關注颱風發展動態。