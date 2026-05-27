薔蜜颱風（國際命名：JANGMI）今（27）日上午8時生成，中央氣象署預估，路徑將從菲律賓東方海面往西北移動，抵達琉球附近後朝東北轉向，薔蜜颱風強度可達中颱以上，周日、下周一（5月31日至6月1日）最靠近台灣，外圍雲系將導致北部、宜蘭出現降雨，並替沿岸帶來長浪。
輕度颱風「鳳凰」，今天下午2時，中心位置在北緯10.0度，東經137.6度，以每小時16公里速度，向西北進行，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，7級風平均暴風半徑100公里。
薔蜜颱風路徑大轉彎 最快周六轉中颱
氣象署預報員葉致均說明，薔蜜颱風的路徑主要沿著太平洋高壓邊緣往西北，觀察各國系集模式模擬，幾乎都預估周末會在琉球群島南方往東北轉彎，隨後接近日本近海，因此下周若要前往日本，可能要稍微留意。
強度方面，薔蜜颱風持續在海面上吸收能量，預估最快周六就會增強為「中度颱風」，氣象署預報最大近中心風速每秒43公尺，屬於「中颱中段」強度，七級暴風半徑則有機會長到220公里。
薔蜜颱風下周一最接近 外圍雲系掃雨
葉致均指出，在薔蜜颱風對台灣造成影響前，要先注意周五有一波鋒面來到台灣，屆時中部以北、東北部全天有短暫陣雨或雷雨，中南部午後有局部雷陣雨，北部、東北部、各地山區有「短延時大雨」發生機率，周六、周日（5月30日至5月31日）鋒面通過後，北台灣天氣回歸穩定，中南部仍有水氣。
薔蜜颱風預估下周一最靠近台灣，外圍雲系將會把水氣掃進本島，北台灣、宜蘭要注意雨勢；此外，基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海也會有長浪出現，浪高來到1.5至2.5公尺，有安排海邊活動也要特別留意。
南海又有熱帶系統發展 路徑更靠近台灣
氣象專家賈新興補充，位於台灣西南方的南海，目前也有熱帶系統發展，預計下周一、下周二也將出現熱帶性低氣壓 TD07，是否再增強為下一號颱風「米克拉」有待觀察，不過它的路徑會朝東北、往巴士海峽前進，相對距離台灣比較近。
賈新興提醒，預估6月5日至6月10日這段期間，TD07 這個系統將會導致台灣吹「偏強的西南風」，加上水氣從南方掃上台灣，屆時南部、東半部的降雨可能會較為顯著；在歷經本周高溫後，進入6月，要開始密切關注颱風發展動態。
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氣象署預報員葉致均說明，薔蜜颱風的路徑主要沿著太平洋高壓邊緣往西北，觀察各國系集模式模擬，幾乎都預估周末會在琉球群島南方往東北轉彎，隨後接近日本近海，因此下周若要前往日本，可能要稍微留意。
強度方面，薔蜜颱風持續在海面上吸收能量，預估最快周六就會增強為「中度颱風」，氣象署預報最大近中心風速每秒43公尺，屬於「中颱中段」強度，七級暴風半徑則有機會長到220公里。
葉致均指出，在薔蜜颱風對台灣造成影響前，要先注意周五有一波鋒面來到台灣，屆時中部以北、東北部全天有短暫陣雨或雷雨，中南部午後有局部雷陣雨，北部、東北部、各地山區有「短延時大雨」發生機率，周六、周日（5月30日至5月31日）鋒面通過後，北台灣天氣回歸穩定，中南部仍有水氣。
薔蜜颱風預估下周一最靠近台灣，外圍雲系將會把水氣掃進本島，北台灣、宜蘭要注意雨勢；此外，基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海也會有長浪出現，浪高來到1.5至2.5公尺，有安排海邊活動也要特別留意。
氣象專家賈新興補充，位於台灣西南方的南海，目前也有熱帶系統發展，預計下周一、下周二也將出現熱帶性低氣壓 TD07，是否再增強為下一號颱風「米克拉」有待觀察，不過它的路徑會朝東北、往巴士海峽前進，相對距離台灣比較近。
賈新興提醒，預估6月5日至6月10日這段期間，TD07 這個系統將會導致台灣吹「偏強的西南風」，加上水氣從南方掃上台灣，屆時南部、東半部的降雨可能會較為顯著；在歷經本周高溫後，進入6月，要開始密切關注颱風發展動態。