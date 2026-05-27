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▲戚又仁晉級16強後，下一場將遭遇法國好手波波夫（Christo Popov），力拚8強門票。（圖／美聯／達志影像）

BWF超級750系列的新加坡羽球公開賽今（27）日繼續點燃戰火，今年狀態火燙、剛斬獲全英公開賽金盃的「左手重砲」林俊易，首輪帶傷上陣與香港名將李卓耀激戰3局，可惜在決勝局關鍵時刻連續發生回擊出界，最終遭對手逆轉，遺憾止步首輪；另一名台灣好手戚又仁則直落二輕取新加坡選手鄭加恆，強勢挺進16強。目前世界排名第8的林俊易，今年賽季表現極為亮眼，接連在印度公開賽與頂級的全英公開賽稱王。今日他在新加波公開賽首輪遭遇世界排名23的香港好手李卓耀，雙方過去兩度交手平分秋色。首局林俊易發揮出色，在局末16：13領先時，展現強大進攻火力連下5分，順利以21：13先馳得點。然而次局林俊易陷入亂流，雖然在10：13落後時曾一度追平，但隨後被李卓耀打出一波8：0的窒息式攻勢，以13：21被對手扳回一城。進入決勝局，林俊易在技術暫停時仍握有11：9的些微領先，但隨後受到傷勢與失誤偏多的影響，連丟數分陷入13：17落後。此時林俊易申請醫療暫停進行治療，重新回到場上的他展現驚人韌性，在16：19的絕境下連追3分硬是扳成19：19平手。可惜在最後關頭，林俊易先是回球出界讓對手聽牌，隨後在對方的壓迫下再度發生回擊出界，最終以19：21吞敗。相較於林俊易的苦戰，世界排名18的台灣好手戚又仁打得相對順遂。他首輪碰上世界排名29的新加坡地主選手鄭加恆，過去雙方四度碰頭皆由戚又仁摘下勝利，具有絕對的對戰優勢。第一局戚又仁牢牢掌控戰局，末段順利取得20：15的多個局點機會，儘管韌性十足的鄭加恆連續化解4個危機、將比分逼近至19：20的緊張局面，好在戚又仁在關鍵球沉著判斷，讓對手回擊出界，讓戚又仁以21：19先聲奪人。次局戚又仁乘勝追擊，開局就打出5：1攻勢。落後的鄭加恆越打越急，頻頻發生失誤，讓戚又仁帶著領先進入技術暫停。雖然比賽後半段鄭加恆展開反撲，加上戚又仁在網前出現零星失誤，分差一度縮小，但戚又仁頂住壓力，最終以21：15鎖定勝局，直落二收下16強門票。戚又仁晉級16強後，下一場將遭遇法國好手波波夫（Christo Popov），力拚8強門票。