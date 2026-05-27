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馬英九基金會人事風波延燒，國安會前秘書長金溥聰秀出前幕僚蕭旭岑和台商捧著一疊現金照片，抨擊該筆現金沒有入帳疑雲。中廣前董事長趙少康今（27）日在專訪中也質疑「這筆錢要向誰交代？向北京嗎？」國民黨主席鄭麗文則回擊，台商賺的也是辛苦錢，捐給支持的基金會，為何會被上升到「扣紅帽子」的程度，不能這樣歧視某個族群。趙少康則開嗆，要鄭麗文不要轉移焦點，更說沒有要跟鄭麗文辯論，但鄭不斷批評、挑戰他，真的是不得不回應，以免被誤導。趙少康說，蕭旭岑與台商捧著大把現金的照片曝光，因為拍這樣的照片實在太不合理，所以我今天訪問金溥聰時拋出「向誰交代」的疑問，沒想到被鄭主席用「歧視某個族群」來解讀。趙少康說，「華僑是革命之母」其中又以台商為主，在國家有難時，總是熱心的出錢出力，我不只沒有歧視台商，還對台商的愛國情操深表敬意。只是，蕭旭岑跟台商會長捧現金合照，給外界的感覺就是要「拍照存證」，我只是就事論事，請鄭麗文不要轉移焦點！也請鄭主席解釋他們為什麼要捧著大筆現金合照？鄭主席不覺得這樣很奇怪嗎？趙少康更指，根據金溥聰今天受訪時的說法，馬英九對蕭旭岑與王光慈時常結伴前往大陸，感到很不心安。馬英九一生清廉自持，自然不希望有人打著他的名號，在任何地方收受來源不明的款項，也包括大陸，這才是違背馬英九的路線與意願。同時，釐清基金會財務，完全無礙「馬習會」成功以及馬英九致力兩岸和平發展的歷史定位。趙少康強調，他沒有要跟鄭主席辯論的意思，但鄭主席不斷批評、挑戰他，所以他豈好辯哉，真的是不得不回應，以免被誤導。