蘋果（Apple）預計在今年9月秋季的產品發表會上推出最新的 iPhone 18 系列新機。最新爆料指出，iPhone 18 Pro 和 Pro Max 將比前一代產品更長、更窄，就連新機機身比例的最新爆料照都在社群媒體上曝光。
新螢幕保護貼設計流出！iPhone 18 Pro 系列機身比例改變
蘋果爆料專家 Majin Bu 於 X 平台上釋出了 iPhone 18 Pro 與 iPhone 18 Pro Max 的螢幕保護貼，可以發現其機身比例與以往有些許不同。對此，另名爆料客 Abhishek Yadav 也指出，這次 iPhone 18 Pro 系列確實變得更長、更窄，螢幕尺寸看起來更偏向 6.4 吋與 6.7 吋，與前代的 6.3 吋與 6.9 吋略有不同。
最新爆料照片出爐之後，立刻引發全球果粉熱烈討論，大家紛紛發表看法：「邊框看起來很窄」、「更薄的邊框終於來了」、「如果蘋果真的採用這種設計，那麼 iPhone 18 Pro 可能會是多年來最大的視覺升級」。
iPhone 18 Pro進化亮點出爐！台積電2奈米製程首實戰
除了機身螢幕尺寸的可能變化之外，iPhone 18 Pro 系列預期還會有其他升級。首先，蘋果極有可能採用 A20 Pro 晶片，這在性能方面將是巨大的躍進。不只是因為它預期比 A19 Pro 更強大，更因為它將是蘋果首款採用台積電 2 奈米製程晶片的機款。此外，包含可變光圈的主攝影鏡頭相機方面的升級、偏向酒紅色的「深櫻桃紅」全新色，以及更大容量的5200mAh 電池，也都相當令粉絲期待。
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蘋果爆料專家 Majin Bu 於 X 平台上釋出了 iPhone 18 Pro 與 iPhone 18 Pro Max 的螢幕保護貼，可以發現其機身比例與以往有些許不同。對此，另名爆料客 Abhishek Yadav 也指出，這次 iPhone 18 Pro 系列確實變得更長、更窄，螢幕尺寸看起來更偏向 6.4 吋與 6.7 吋，與前代的 6.3 吋與 6.9 吋略有不同。
除了機身螢幕尺寸的可能變化之外，iPhone 18 Pro 系列預期還會有其他升級。首先，蘋果極有可能採用 A20 Pro 晶片，這在性能方面將是巨大的躍進。不只是因為它預期比 A19 Pro 更強大，更因為它將是蘋果首款採用台積電 2 奈米製程晶片的機款。此外，包含可變光圈的主攝影鏡頭相機方面的升級、偏向酒紅色的「深櫻桃紅」全新色，以及更大容量的5200mAh 電池，也都相當令粉絲期待。