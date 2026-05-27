蘋果（Apple）預計在今年9月秋季的產品發表會上推出最新的 iPhone 18 系列新機。最新爆料指出，iPhone 18 Pro 和 Pro Max 將比前一代產品更長、更窄，就連新機機身比例的最新爆料照都在社群媒體上曝光。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新螢幕保護貼設計流出！iPhone 18 Pro 系列機身比例改變

蘋果爆料專家 Majin Bu 於 X 平台上釋出了 iPhone 18 Pro 與 iPhone 18 Pro Max 的螢幕保護貼，可以發現其機身比例與以往有些許不同。對此，另名爆料客 Abhishek Yadav 也指出，這次 iPhone 18 Pro 系列確實變得更長、更窄，螢幕尺寸看起來更偏向 6.4 吋與 6.7 吋，與前代的 6.3 吋與 6.9 吋略有不同。

▲iPhone 18 Pro的螢幕爆料照，除了螢幕比例出現變化之外，是否會採用更小的動態島也成為關注焦點。（圖／ YouTube＠fpt. ）
▲iPhone 18 Pro的螢幕爆料照，除了螢幕比例出現變化之外，是否會採用更小的動態島也成為關注焦點。（圖／ YouTube＠fpt. ）
最新爆料照片出爐之後，立刻引發全球果粉熱烈討論，大家紛紛發表看法：「邊框看起來很窄」、「更薄的邊框終於來了」、「如果蘋果真的採用這種設計，那麼 iPhone 18 Pro 可能會是多年來最大的視覺升級」。

▲蘋果預計在今年9月秋季的產品發表會上推出最新的 iPhone 18系列新機，隨著發售時間越來越近，越來越多爆料資訊出爐。（示意圖／X@Sonny Dickson）
▲蘋果預計在今年9月秋季的產品發表會上推出最新的 iPhone 18系列新機，隨著發售時間越來越近，越來越多爆料資訊出爐。（示意圖／X@Sonny Dickson）
iPhone 18 Pro進化亮點出爐！台積電2奈米製程首實戰

除了機身螢幕尺寸的可能變化之外，iPhone 18 Pro 系列預期還會有其他升級。首先，蘋果極有可能採用 A20 Pro 晶片，這在性能方面將是巨大的躍進。不只是因為它預期比 A19 Pro 更強大，更因為它將是蘋果首款採用台積電 2 奈米製程晶片的機款。此外，包含可變光圈的主攝影鏡頭相機方面的升級、偏向酒紅色的「深櫻桃紅」全新色，以及更大容量的5200mAh 電池，也都相當令粉絲期待。

相關新聞

iPhone超狂功能曝光！1秒自動輸入　眾人驚：用10幾年現在才學會

先別買手機！iPhone 18 Pro什麼時候登場？9月這天亮相機會最大

iPhone大更新要來了！iOS 27支援門檻提高　這4款舊機恐遭拋棄

iPhone哪代最強？一票人點名「這神機」：用5年還超順、免換電池

潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...