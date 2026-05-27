美國總統川普對全球實施的10%關稅，將於今年7月到期。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，10%的川普關稅到期後，可能再次起徵，但貿易代表署仍專注於301條調查工作，作為替代方案。
綜合華爾街日報等外媒報導，在一系列對等關稅遭法院裁定違法後，川普政府今年2月依據《1974年貿易法》第122條，對全球各國加徵10%關稅，該措施最長可維持150天，於7月到期。
葛里爾週二出席外交關係委員會的一場活動時表示，《1974年貿易法》第122條雖規定關稅期限，但並未明確禁止期限過後再次實施，他不認為國會會限制總統在一個任期內只能動用一次第122條。
不過，葛里爾也說，美國貿易代表署目前仍專注於301條調查工作，以擬定7月上路的新替代關稅方案。
川普政府已於今年3月11日正式對包括韓國在內的多個主要國家啟動第301條調查。301條授權美國政府在貿易代表署完成調查後，得以透過提高關稅或其他行動，來回應外國的不公平貿易行為。
美國聯邦最高法院已在今年2月裁定對等關稅違法，川普政府隨即改用122條作為法律依據，繼續對全球課徵10%的關稅，並計劃在122條到期後，改引用301條及其他條文延續關稅措施。
部分分析人士指出，美方之所以討論再度引用第122條，其核心目的在於正式援引第301條之前，為政府爭取額外的法律緩衝時間。
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葛里爾週二出席外交關係委員會的一場活動時表示，《1974年貿易法》第122條雖規定關稅期限，但並未明確禁止期限過後再次實施，他不認為國會會限制總統在一個任期內只能動用一次第122條。
不過，葛里爾也說，美國貿易代表署目前仍專注於301條調查工作，以擬定7月上路的新替代關稅方案。
川普政府已於今年3月11日正式對包括韓國在內的多個主要國家啟動第301條調查。301條授權美國政府在貿易代表署完成調查後，得以透過提高關稅或其他行動，來回應外國的不公平貿易行為。
美國聯邦最高法院已在今年2月裁定對等關稅違法，川普政府隨即改用122條作為法律依據，繼續對全球課徵10%的關稅，並計劃在122條到期後，改引用301條及其他條文延續關稅措施。
部分分析人士指出，美方之所以討論再度引用第122條，其核心目的在於正式援引第301條之前，為政府爭取額外的法律緩衝時間。
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