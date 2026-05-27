我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 「CW 5龍門智慧洗車系統」以高壓清潔技術、多角度自動噴嘴、輪圈清潔、特殊CareTouch科技泡棉、智慧輪廓偵測等技術為愛車人士帶來深度潔淨的洗車體驗。（圖／記者陳美嘉攝，2026.05.27）

看好高雄仁武區域發展潛力與洗車市場商機，德國百年清潔科技品牌凱馳 (Kärcher) 與DEPower崧象智能攜手引進歐洲高端車廠指定使用的「CW 5龍門智慧洗車系統」，全台首座洗車據點今（27）日於高雄仁武區台糖加油站民族三站正式啟用。台糖油品事業部執行長林信志表示，面對產業環境快速變化，台糖油品持續透過多角化經營拓展服務價值。此次於高雄仁武導入「CW 5龍門智慧洗車系統」，不僅是服務升級的重要示範，也期望未來能逐步推廣至更多站點，為消費者提供便利、多元且高品質的服務體驗。德國凱馳清潔設備總經理李恒毅表示，隨著半導體S廊帶成形，高雄仁武區快速成為南台灣產業與人口持續匯聚的新興科技新市鎮，全面帶動周邊產業與汽車後市場發展。因而選擇於高雄仁武區台糖加油站打造全台首座CW5龍門智慧洗車系統。李恒毅指出，德國凱馳耕清潔領域超過90年，不僅長年以世界銷量冠軍產品高壓清洗機，與專業細緻的潔淨技術團隊洗遍全球古蹟和大型建築，更結合豐富洗車經驗與德國精密科技，打造獲得多家歐系高端車廠指定採用的「CW 5龍門智慧洗車系統」，以高壓清潔技術、多角度自動噴嘴、輪圈清潔、特殊CareTouch科技泡棉、智慧輪廓偵測等技術為愛車人士帶來深度潔淨的洗車體驗。「CW 5龍門自動洗車系統」透過多角度高壓噴嘴與可精準導軌與轉動的側刷完整覆蓋車頂、側裙、底盤，深入每一處容易藏污納垢的細節，從預洗、清潔到烘乾一機完成。此外，獨特科技泡棉結合智慧感測貼合車體，加乘洗淨效果，深層去除髒污的同時兼顧車體保護。還有專為輪圈設計的K!Planet iQ智慧清洗系統，能沿著輪圈曲線精準刷洗，深入清潔輪框內側與細節死角；搭配多角度高壓噴嘴與專屬輪圈清潔劑，有效去除煞車粉塵、焦油與道路污垢，讓自動洗車不只求快，更能實現媲美人工洗車的細緻潔淨效果。