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《美麗島電子報》今（27）日公布最新5月國政民調，針對國民黨主席鄭麗文信任度調查顯示，僅23.8%民眾表示信任，較上個月大幅下滑7.7個百分點；另有高達51.7%民眾表示不信任，顯示在「鄭習會」話題熱度消退後，鄭麗文個人聲望也出現明顯回落。民調結果指出，在23.8%的信任者中，僅4.4%表態「很信任」，19.4%認為「還算信任」，比4月大減7.7％，；相較之下，不信任比例達51.7%，其中36.1%更直接表態「很不信任」，另有15.6%表示「有點不信任」，比4月減少3％；至於未明確表態者，則有24.4%。進一步分析認為，先前「鄭習會」所帶來的短期政治效應已逐漸退燒，鄭麗文的支持度也隨之回落。值得注意的是，雖然本月有31.4%民眾對國民黨抱持好感，但對鄭麗文的信任度卻僅23.8%，顯示民眾對藍營的整體評價高於對黨主席的觀感；而國民黨的反感度為47.7%，與鄭麗文的不信任度51.7%相當接近。從支持者結構來看，僅泛藍民眾對鄭麗文呈現「信任大於不信任」，其中62.7%表示信任、21.1%不信任；至於中立選民則僅15.4%信任鄭麗文，35.2%表態不信任。而在政黨支持者交叉分析中，國民黨支持者有64.6%信任鄭麗文、21.6%不信任；但民眾黨支持者則呈現相反趨勢，僅38.3%信任鄭麗文，卻有48.7%不信任，顯示藍白支持者對鄭麗文態度仍存在明顯落差。本次民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並由畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年5月20日至22日，調查對象為全國22縣市、年滿20歲民眾，共完成1078份有效樣本，在95%信賴水準下，抽樣誤差最大值為±3.0%。