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時尚品牌香奈兒（CHANEL）的工坊大秀昨（26）日在首爾盛大登場，不僅邀請到朴敘俊、具教煥、桂綸鎂、裴斗娜等大咖，曾傳出緋聞的「世紀前任」G-DRAGON（GD）和BLACKPINK成員Jennie更罕見同場看秀！大秀後的派對上，Jennie登台熱舞，當音樂播到〈Like JENNIE〉時，留在現場的GD竟被捕捉到跟著副歌起舞，一旁的至親好友李洙赫急忙掏出手機準備記錄這歷史性的一刻，逗趣的吃瓜現場瞬間引爆網友熱議。大秀過後的派對上，Jennie擔任壓軸表演嘉賓，一連帶來多首全新改編的曲目。當現場音樂播到經典作〈Like JENNIE〉時，有眼尖的粉絲捕捉到，留在現場的GD竟然跟著副歌節奏一起起舞！讓站在一旁的「至親好友」李洙赫瞬間開啟吃瓜模式，手速超快地掏出手機、打開相機功能準備偷錄，遺憾的是似乎慢了一拍、來不及捕捉到。畫面曝光後笑翻無數網友，紛紛隔空喊話：「拍到GD跳舞的粉絲，請立刻AirDrop傳給李洙赫！」Jennie在派對現場帶來了〈Handlebars〉、〈Dracula〉、〈Damn Right〉等曲目，還首次演出了未發布的新歌，讓全場嗨到最高點。不過在大秀看秀時，主辦方的座位安排卻有些微妙，GD和Jennie的中間隔著具教煥、朴敘俊、桂綸鎂、裴斗娜，畫面顯得相當尷尬。GD與Jennie早在2021年2月就曾被韓國D社直擊高調約會，但雙方始終沒有正面承認戀情。後來兩人漸漸零互動，頻頻避開同場活動，韓網更一度瘋傳兩人早已不歡而散，至今依舊讓人霧裡看花。