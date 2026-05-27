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▲《請世界吃桌》舉辦首映記者會，即將在6月首播。（圖／記者葉政勳攝）

▲藍正龍（右）問浩子（左）實境節目是否都很操，結果浩子回答《請世界吃桌》是自己碰過最硬的。（圖／記者葉政勳攝）

▲千千在《請世界吃桌》錄製過程給自己很大壓力。（圖／記者葉政勳攝）

全台首檔跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》集結隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意以及美食YouTuber千千組成「辦桌台灣隊」，前往雪梨歌劇院、日本熊本城、紐約時報廣場等世界級地標辦桌，今（27）日在圓山大飯店舉行的首映會上，藍正龍透露錄完節目回台灣發現得甲溝炎，護理師幫他擠膿的過程痛到有如「滿清十大酷刑」。藍正龍首度跨進實境節目，就因為《請世界吃桌》弄到左手拇指得甲溝炎，可能是被蝦子刺到，馬上去找醫生朋友看，護理師幫他用長棉花棒擠膿，痛到他忍不住用腳大力蹬地，直呼：「很像滿清十大酷刑。」他也自我懷疑：「我是不是不能吃苦？太愛抱怨，還是身體不好，怎麼會這麼累？」去問實境節目經驗豐富的浩子，結果浩子回答：「XXX，這也是我遇過最硬的啊！」其他人不禁跟著苦笑。大夥兒提到參與這檔節目，最大的感想都是「累」。身為總舖師的陳隨意，去日本一個禮拜才第3天就覺得腳怪怪的，最後一天工作人員發現他已經跛腳，他只覺得想先撐著把事情忙完，連去看醫生的想法都沒有。大胃王YouTuber千千則在雪梨忙到腳痛、瘀血，透露給自己的壓力蠻大，藍正龍會安慰她，等所有事情完成、壓力突然消失，她反而哭得更厲害。除了累之外，藍正龍表示在辦桌備料時3個師傅下指令有時會互相顛倒，讓他不知如何處理，脾氣一來也會很想「找他們去後面聊聊」。如果還有第2季是否願意再參與？他語帶玄機說道：「我應該是再休息一下。」之後才表示心裡面很願意，應該會啦。問他：「換別的師傅會不會更願意回來？」他講得很坦白：「維持他們就好了，我受不了刺激，最起碼他們我已經習慣了。」浩子自我解嘲：「我沒有說過不再接外景節目，只說不再接太累的外景節目。本來想說可以到世界各地，結果一點玩到的機會都沒有。」因為他最擅長主持，在每個地方的辦桌都要負責掌控全場氣氛，他回到飯店還有一堆各種語言的字卡，睡前還要一直順好隔天辦桌的台詞，和他同房的陳隨意都已經睡著，他還在念字卡、順流程，陳隨意感嘆他太辛苦，他則打趣抱怨：「我們睡前聊天，他（陳隨意）講話很慢，我乾脆當成白噪音，方便自己入睡。」《請世界吃桌》三立台灣台 6月6日（週六）22:00 首播，華視 6月7日（週日）20:00，緯來綜合台 6月12日（週五）21:00播出。影音平台Hami Video 6月12日（週五）23:00，LINE TV 6月12日（週五）23:00，Singtel 劇樂酷 6月6日（週六）24:00播出。