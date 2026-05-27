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全台首座以獨角仙為主題、結合自然棲地與環境教育的「東勢獨角仙生態公園」，日前正式落成啟用。台中市政府客家事務委員會特別配合獨角仙成蟲季節，募集100隻獨角仙移居園區進行復育，期盼透過甲蟲生態觀察與在地客語教學的緊密結合，打造兼具「環境教育」與「母語傳承」雙重功能的山城生態新地標。客委會主委江俊龍表示，為迎接此座由市府團隊用心打造的生態公園，客委會特別安排100隻獨角仙成蟲進駐園區。園內搭配入口客語立牌及獨角仙生長史介紹，不僅能讓市民認識這群即將在山城安居的甲蟲嬌客，更能引導民眾在親近自然的過程中，同步認識深厚的客家語言文化。江俊龍指出，獨角仙在客語中有許多極具地方特色的名稱，如「豬屎糞蛄」、「雞油蛄」、「單角蛄」及「鹿角龜」等。其中，「豬屎糞蛄」源自幼蟲生長於腐植土與有機質堆中的習性；「雞油蛄」則因成蟲特別喜食光蠟樹（客語俗稱「白雞油」）汁液而得名；「單角蛄」與「鹿角龜」則描繪雄性獨角仙頭部巨大分叉犄角的外型。這些名稱不僅展現先民對自然細膩入微的觀察，也蘊含豐富語言智慧與趣味。客委會說，此次募集的獨角仙將在東勢林場專業顧問的指導下，分批移入公園復育區。未來將透過專業的生態營造與長期管理，讓獨角仙能在山城繁衍滋生，成為市民近距離觀察甲蟲完整生命週期的「戶外教室」，進一步展現台中市推動綠美化與自然共好的城市願景。鑑於獨角仙成蟲壽命短暫，市府也特別呼籲前往參觀的民眾，務必遵守「眼看手不動」原則，切勿捕捉或干擾野生動物。期盼在公私協力下守護珍貴棲地，讓東勢獨角仙生態公園成為兼具觀光與教育意義的環境教育示範點。