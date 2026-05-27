2026年美加墨世界盃（2026 FIFA World Cup）小組賽抽籤結果揭曉，I組被許多球迷視為本屆的「準死亡之組」。這一個小組集結了上屆亞軍法國、擁有神鋒哈蘭德的挪威、新科非洲盃冠軍塞內加爾，以及睽違40年重返世界盃的伊拉克。強強對碰加上充滿故事性的對決，讓I組成為小組賽階段絕不可錯過的焦點。《NOWNEWS》將為讀者預測這一組哪些球隊能晉級、相關賠率、各隊攻守戰術風格、賽程以及已知球員陣容。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃【I組重點預測】誰能晉級？
📍2026世界盃I組奪冠賠率
📍世界盃I組各隊攻防陣型與定位球主罰手總整理
📍2026世界盃I組賽程表
📍2026世界盃I組各國球員陣容
2026世界盃【I組重點預測】誰能晉級？
預測晉級球隊： 法國 (第一)、塞內加爾 (第二)
黑馬潛力： 挪威 （若哈蘭德、奧德高處於巔峰狀態，有實力拉下塞內加爾甚至挑戰法國）
出局預測： 伊拉克 （實力與其餘三隊有明顯差距，志在參與並尋求突破）
戰力點評： 法國隊整體實力與陣容深度傲視群雄，奪得小組第一呼聲極高。第二個晉級名額將是挪威與塞內加爾的激烈對決。外電看好塞內加爾憑藉豐富的大賽經驗與平衡的攻防體系險勝，但擁有頂級球星的挪威隨時可能製造驚喜。
2026世界盃I組奪冠賠率
根據博彩公司賠率，法國隊是小組頭名的絕對熱門。
世界盃I組各隊攻防陣型與定位球主罰手總整理
⚽🇫🇷 法國
📍國際足總Power Rating： 96.8 (本組最高)
📍總教練： 德尚 (Didier Deschamps) - 已確認為最後一次執教世界盃。
📍風格點評： 陣容深度地表最強，攻擊手段多樣且具毀滅性。善於利用高壓逼搶製造空間，轉換進攻速度極快。
📍主要隱憂： 當家球星姆巴佩的膝傷恢復狀況，以及中後衛搭檔尚未完全確立。
📍預計陣型： 4-2-3-1
📍預計先發陣容：Maignan; Kounde, Upamecano, Konate, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Doue; Mbappe.
📍定位球主罰手：
角球：Olise, Dembele, Cherki
直接自由球：Olise, Mbappe, Dembele
12碼罰球：Mbappe
⚽ 🇸🇳 塞內加爾
📍國際足總Power Rating： 76.1
📍總教練： Pape Thiaw (雖遭CAF禁賽，但不影響世界盃執教)。
📍風格點評： 2025非洲盃冠軍。身體素質強悍，攻守平衡。以馬內為核心，打法靈活，具備在轉換進攻中快速打擊對手的能力。
📍主要隱憂： 非洲盃退賽爭議衍生的CAS判決是否會影響軍心；馬內等老將的體能管理。
📍預計陣型： 4-3-3
📍預計先發陣容：Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Diarra, I.Gueye, P.Gueye; Ndiaye, Jackson, Mane.
📍定位球主罰手：
角球：Diatta, Diouf, Jakobs, Camara
直接自由球：Mane
12碼罰球：Mane, Jackson, Sarr
⚽🇳🇴 挪威
📍國際足總Power Rating： 77.6
📍總教練： Solbakken
📍風格點評： 睽違28年重返世界盃。打法直接、有效率。依靠兩大世界級球星奧德高(組織)與哈蘭德(終結)的黃金連線。資格賽表現驚人，但三月熱身賽在缺少兩位球星時表現低迷。
📍主要隱憂： 過度依賴核心球星，整體陣容深度不足；奧德高的膝傷隱憂。
📍預計陣型： 4-3-3 (控球時可切換為 4-2-2-2)
📍預計先發陣容：Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Nusa.
📍定位球主罰手：
角球：Odegaard, Ryerson, Thorstvedt, Bobb
直接自由球：Odegaard
12碼罰球：Haaland
⚽🇮🇶 伊拉克
國際足總Power Rating： 63.2 (本組最低)
📍總教練： Arnold (曾執教澳洲隊)
📍風格點評： 睽違40年再度參賽，全國上下情緒激昂。阿諾德教練建立了嚴明的防守紀律，打法保守，強調守中反擊，試圖利用對手失誤創造機會。
📍主要隱憂： 整體實力、大賽經驗遠遜於同組對手；需要倚賴少數旅歐球員(如Al Hamadi, Iqbal)發揮奇蹟。
📍預計陣型： 4-4-2 (或 4-5-1)
預計先發陣容：Al Fadhli; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Hashim Rahman, Merchas Doski; Youssef Amyn, Iqbal, Al Ammari, Ibrahim Bayesh; Aymen Hussein, Al Hamadi.
📍定位球主罰手：
角球：Al Ammari, Ali Jasim, Abdulkareem
直接自由球：Al Ammari, Aymen Hussein
12碼罰球：Al Ammari, Aymen Hussein
2026世界盃I組賽程表
2026世界盃I組各國球員陣容
🇫🇷 法國 (France)
▪️守門員：
邁克·邁尼昂 (Mike Maignan) - AC米蘭 (AC Milan)
布萊斯·桑巴 (Brice Samba) - 雷恩 (Rennes)
羅賓·里塞爾 (Robin Risser) - 朗斯 (Lens)
▪️後衛：
盧卡斯·迪涅 (Lucas Digne) - 阿斯頓維拉 (Aston Villa)
馬洛·古斯托 (Malo Gusto) - 切爾西 (Chelsea)
盧卡斯·埃爾南德斯 (Lucas Hernández) - 巴黎聖日耳曼 (PSG)
泰奧·埃爾南德斯 (Théo Hernández) - 希拉爾 (Al-Hilal)
易卜拉希馬·科納特 (Ibrahima Konaté) - 利物浦 (Liverpool)
朱爾·孔德 (Jules Koundé) - 巴塞隆納 (Barcelona)
馬克森斯·拉克魯瓦 (Maxence Lacroix) - 水晶宮 (Crystal Palace)
威廉·薩利巴 (William Saliba) - 阿森納 (Arsenal)
達約·烏帕梅卡諾 (Dayot Upamecano) - 拜仁慕尼黑 (Bayern Munich)
▪️中場：
恩戈洛·坎特 (N’Golo Kanté) - 費內巴切 (Fenerbahçe)
馬努·科內 (Manu Koné) - 羅馬 (Roma)
阿德里安·拉比奧 (Adrien Rabiot) - AC米蘭 (AC Milan)
奧雷利安·楚阿梅尼 (Aurélien Tchouaméni) - 皇家馬德里 (Real Madrid)
華倫·扎伊爾-埃梅里 (Warren Zaïre-Emery) - 巴黎聖日耳曼 (PSG)
▪️前鋒：
馬格尼斯·阿克利烏什 (Maghnes Akliouche) - 摩納哥 (Monaco)
布拉德利·巴爾科拉 (Bradley Barcola) - 巴黎聖日耳曼 (PSG)
拉揚·切爾基 (Rayan Cherki) - 曼徹斯特城 (Manchester City)
奧斯曼·登貝萊 (Ousmane Dembélé) - 巴黎聖日耳曼 (PSG)
德西雷·杜埃 (Désiré Doué) - 巴黎聖日耳曼 (PSG)
讓-菲利普·馬特塔 (Jean-Philippe Mateta) - 水晶宮 (Crystal Palace)
基利安·姆巴佩 (Kylian Mbappé) - 皇家馬德里 (Real Madrid)
邁克爾·奧利塞 (Michael Olise) - 拜仁慕尼黑 (Bayern Munich)
馬庫斯·圖拉姆 (Marcus Thuram) - 國際米蘭 (Inter Milan)
總教練： 迪迪埃·德尚 (Didier Deschamps)
🇳🇴 挪威 (Norway)
▪️守門員：
奧爾揚·尼蘭 (Ørjan Nyland) - 塞維利亞 (Sevilla)
埃吉爾·塞爾維克 (Egil Selvik) - 沃特福德 (Watford)
桑德·唐維克 (Sander Tangvik) - 漢堡 (Hamburg SV)
▪️後衛：
朱利安·雷爾森 (Julian Ryerson) - 多特蒙德 (Borussia Dortmund)
克里斯多夫·阿熱 (Kristoffer Ajer) - 布倫特福德 (Brentford)
萊奧·奧斯提加德 (Leo Østigård) - 熱那亞 (Genoa)
大衛·默勒·沃爾夫 (David Møller Wolfe) - 伍爾弗漢普頓 (Wolverhampton)
馬庫斯·佩德森 (Marcus Pedersen) - 杜林 (Torino)
托比約恩·赫格姆 (Torbjørn Heggem) - 博洛尼亞 (Bologna)
弗雷德里克·安德烈·比約坎 (Fredrik André Bjørkan) - 博多格林特 (Bodø/Glimt)
亨里克·法爾切納 (Henrik Falchener) - 維京 (Viking)
桑德雷·朗奧斯 (Sondre Langås) - 德比郡 (Derby County)
▪️中場：
馬丁·奧德高 (Martin Ødegaard) - 阿森納 (Arsenal)
桑德·貝爾格 (Sander Berge) - 富勒姆 (Fulham)
派翠克·貝爾格 (Patrick Berg) - 博多格林特 (Bodø/Glimt)
克里斯蒂安·托斯特維特 (Kristian Thorstvedt) - 薩索羅 (Sassuolo)
莫騰·托斯比 (Morten Thorsby) - 克雷莫納 (Cremonese)
泰洛·奧斯加德 (Thelo Aasgaard) - 流浪者 (Rangers)
安德烈亞斯·謝爾德魯普 (Andreas Schjelderup) - 本菲卡 (Benfica)
延斯·彼得·海于格 (Jens Petter Hauge) - 博多格林特 (Bodø/Glimt)
弗雷德里克·奧爾斯內斯 (Fredrik Aursnes) - 本菲卡 (Benfica)
奧斯卡·鲍勃 (Oscar Bobb) - 富勒姆 (Fulham)
安東尼奧·努薩 (Antonio Nusa) - RB萊比錫 (RB Leipzig)
▪️前鋒：
埃爾林·哈蘭德 (Erling Haaland) - 曼徹斯特城 (Manchester City)
亞歷山大·瑟洛特 (Alexander Sørloth) - 馬德里競技 (Atlético Madrid)
約根·斯特蘭德·拉森 (Jørgen Strand Larsen) - 水晶宮 (Crystal Palace)
總教練： 斯塔勒·索爾巴肯 (Ståle Solbakken)
🇸🇳 塞內加爾 (Senegal) - 初步名單
▪️守門員：
愛德華·門迪 (Édouard Mendy) - 吉達國民 (Al-Ahli)
耶凡·迪烏夫 (Yehvann Diouf) - 尼斯 (Nice)
莫里·迪奧 (Mory Diaw) - 勒哈費爾 (Le Havre)
▪️後衛：
克雷平·迪亞塔 (Krépin Diatta) - 摩納哥 (Monaco)
安東尼·門迪 (Antoine Mendy) - 尼斯 (Nice)
阿卜杜拉耶·塞克 (Abdoulaye Seck) - 海法馬卡比 (Maccabi Haifa)
卡利杜·庫利巴利 (Kalidou Koulibaly) - 希拉爾 (Al-Hilal)
伊萊·卡馬拉 (Ilay Camara) - 安德萊赫特 (Anderlecht)
穆薩·尼亞卡特 (Moussa Niakhaté) - 里昂 (Lyon)
馬馬杜·薩爾 (Mamadou Sarr) - 切爾西 (Chelsea)
埃爾-哈吉·馬利克·迪烏夫 (El-Hadji Malick Diouf) - 西漢姆聯 (West Ham United)
穆斯塔法·姆博 (Moustapha Mbow) - 巴黎FC (Paris FC)
伊斯梅爾·雅各布斯 (Ismaïl Jakobs) - 加拉塔薩雷 (Galatasaray)
▪️中場：
伊德里薩·蓋伊 (Idrissa Gueye) - 埃弗頓 (Everton)
哈比卜·迪亞拉 (Habib Diarra) -桑德蘭 (Sunderland)
帕普·馬塔爾·薩爾 (Pape Matar Sarr) - 托特納姆熱刺 (Tottenham)
帕普·蓋伊 (Pape Gueye) - 比亞雷亞爾 (Villarreal)
拉明·卡馬拉 (Lamine Camara) - 摩納哥 (Monaco)
帕特·西斯 (Pathé Ciss) - 巴列卡諾 (Rayo Vallecano)
巴拉·恩迪亞耶 (Bara Ndiaye) - 拜仁慕尼黑 (Bayern Munich)
▪️前鋒：
薩迪奧·馬內 (Sadio Mané) - 艾納斯 (Al-Nassr)
班巴·迪恩 (Bamba Dieng) - 洛里昂 (Lorient)
伊利曼·恩迪亞耶 (Iliman Ndiaye) - 埃弗頓 (Everton)
尼可拉斯·傑克森 (Nicolas Jackson) - 拜仁慕尼黑 (Bayern Munich) - （註：原文指拜仁，此處照譯）
阿桑·迪奧 (Assane Diao) - 科莫 (Como)
易卜拉希馬·姆巴耶 (Ibrahim Mbaye) - 巴黎聖日耳曼 (Paris St-Germain)
謝里夫·恩迪亞耶 (Chérif Ndiaye) - 薩姆松 (Samsunspor)
伊斯梅爾拉·薩爾 (Ismaïla Sarr) - 水晶宮 (Crystal Palace)
總教練： 帕普·蒂奧 (Pape Thiaw)
🇮🇶 伊拉克 (Iraq)
名單尚未公布 (TBA)
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📍2026世界盃【I組重點預測】誰能晉級？
📍2026世界盃I組奪冠賠率
📍世界盃I組各隊攻防陣型與定位球主罰手總整理
📍2026世界盃I組賽程表
📍2026世界盃I組各國球員陣容
預測晉級球隊： 法國 (第一)、塞內加爾 (第二)
黑馬潛力： 挪威 （若哈蘭德、奧德高處於巔峰狀態，有實力拉下塞內加爾甚至挑戰法國）
出局預測： 伊拉克 （實力與其餘三隊有明顯差距，志在參與並尋求突破）
戰力點評： 法國隊整體實力與陣容深度傲視群雄，奪得小組第一呼聲極高。第二個晉級名額將是挪威與塞內加爾的激烈對決。外電看好塞內加爾憑藉豐富的大賽經驗與平衡的攻防體系險勝，但擁有頂級球星的挪威隨時可能製造驚喜。
2026世界盃I組奪冠賠率
根據博彩公司賠率，法國隊是小組頭名的絕對熱門。
|球隊
|FanDuel
|BetMGM
|DraftKings
|隱含小組奪冠機率
|法國
|-220
|-250
|-230
|約 70%
|挪威
|+290
|+275
|+275
|約 20%
|塞內加爾
|+750
|+700
|+750
|約 8%
|伊拉克
|+7,500
|+5,000
|+5,000
|< 1%
⚽🇫🇷 法國
📍國際足總Power Rating： 96.8 (本組最高)
📍總教練： 德尚 (Didier Deschamps) - 已確認為最後一次執教世界盃。
📍風格點評： 陣容深度地表最強，攻擊手段多樣且具毀滅性。善於利用高壓逼搶製造空間，轉換進攻速度極快。
📍主要隱憂： 當家球星姆巴佩的膝傷恢復狀況，以及中後衛搭檔尚未完全確立。
📍預計陣型： 4-2-3-1
📍預計先發陣容：Maignan; Kounde, Upamecano, Konate, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Doue; Mbappe.
📍定位球主罰手：
角球：Olise, Dembele, Cherki
直接自由球：Olise, Mbappe, Dembele
12碼罰球：Mbappe
📍國際足總Power Rating： 76.1
📍總教練： Pape Thiaw (雖遭CAF禁賽，但不影響世界盃執教)。
📍風格點評： 2025非洲盃冠軍。身體素質強悍，攻守平衡。以馬內為核心，打法靈活，具備在轉換進攻中快速打擊對手的能力。
📍主要隱憂： 非洲盃退賽爭議衍生的CAS判決是否會影響軍心；馬內等老將的體能管理。
📍預計陣型： 4-3-3
📍預計先發陣容：Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Diarra, I.Gueye, P.Gueye; Ndiaye, Jackson, Mane.
📍定位球主罰手：
角球：Diatta, Diouf, Jakobs, Camara
直接自由球：Mane
12碼罰球：Mane, Jackson, Sarr
📍國際足總Power Rating： 77.6
📍總教練： Solbakken
📍風格點評： 睽違28年重返世界盃。打法直接、有效率。依靠兩大世界級球星奧德高(組織)與哈蘭德(終結)的黃金連線。資格賽表現驚人，但三月熱身賽在缺少兩位球星時表現低迷。
📍主要隱憂： 過度依賴核心球星，整體陣容深度不足；奧德高的膝傷隱憂。
📍預計陣型： 4-3-3 (控球時可切換為 4-2-2-2)
📍預計先發陣容：Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Nusa.
📍定位球主罰手：
角球：Odegaard, Ryerson, Thorstvedt, Bobb
直接自由球：Odegaard
12碼罰球：Haaland
國際足總Power Rating： 63.2 (本組最低)
📍總教練： Arnold (曾執教澳洲隊)
📍風格點評： 睽違40年再度參賽，全國上下情緒激昂。阿諾德教練建立了嚴明的防守紀律，打法保守，強調守中反擊，試圖利用對手失誤創造機會。
📍主要隱憂： 整體實力、大賽經驗遠遜於同組對手；需要倚賴少數旅歐球員(如Al Hamadi, Iqbal)發揮奇蹟。
📍預計陣型： 4-4-2 (或 4-5-1)
預計先發陣容：Al Fadhli; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Hashim Rahman, Merchas Doski; Youssef Amyn, Iqbal, Al Ammari, Ibrahim Bayesh; Aymen Hussein, Al Hamadi.
📍定位球主罰手：
角球：Al Ammari, Ali Jasim, Abdulkareem
直接自由球：Al Ammari, Aymen Hussein
12碼罰球：Al Ammari, Aymen Hussein
|對戰組合
|日期 (2026年)
|地點
|法國 vs. 塞內加爾
|6月17日
|紐約紐澤西體育場
|伊拉克 vs. 挪威
|6月18日
|波士頓體育場
|挪威 vs. 塞內加爾
|6月23日
|紐約紐澤西體育場
|法國 vs. 伊拉克
|6月23日
|費城體育場
|挪威 vs. 法國
|6月27日
|波士頓體育場
|塞內加爾 vs. 伊拉克
|6月27日
|多倫多體育場
🇫🇷 法國 (France)
▪️守門員：
邁克·邁尼昂 (Mike Maignan) - AC米蘭 (AC Milan)
布萊斯·桑巴 (Brice Samba) - 雷恩 (Rennes)
羅賓·里塞爾 (Robin Risser) - 朗斯 (Lens)
▪️後衛：
盧卡斯·迪涅 (Lucas Digne) - 阿斯頓維拉 (Aston Villa)
馬洛·古斯托 (Malo Gusto) - 切爾西 (Chelsea)
盧卡斯·埃爾南德斯 (Lucas Hernández) - 巴黎聖日耳曼 (PSG)
泰奧·埃爾南德斯 (Théo Hernández) - 希拉爾 (Al-Hilal)
易卜拉希馬·科納特 (Ibrahima Konaté) - 利物浦 (Liverpool)
朱爾·孔德 (Jules Koundé) - 巴塞隆納 (Barcelona)
馬克森斯·拉克魯瓦 (Maxence Lacroix) - 水晶宮 (Crystal Palace)
威廉·薩利巴 (William Saliba) - 阿森納 (Arsenal)
達約·烏帕梅卡諾 (Dayot Upamecano) - 拜仁慕尼黑 (Bayern Munich)
▪️中場：
恩戈洛·坎特 (N’Golo Kanté) - 費內巴切 (Fenerbahçe)
馬努·科內 (Manu Koné) - 羅馬 (Roma)
阿德里安·拉比奧 (Adrien Rabiot) - AC米蘭 (AC Milan)
奧雷利安·楚阿梅尼 (Aurélien Tchouaméni) - 皇家馬德里 (Real Madrid)
華倫·扎伊爾-埃梅里 (Warren Zaïre-Emery) - 巴黎聖日耳曼 (PSG)
▪️前鋒：
馬格尼斯·阿克利烏什 (Maghnes Akliouche) - 摩納哥 (Monaco)
布拉德利·巴爾科拉 (Bradley Barcola) - 巴黎聖日耳曼 (PSG)
拉揚·切爾基 (Rayan Cherki) - 曼徹斯特城 (Manchester City)
奧斯曼·登貝萊 (Ousmane Dembélé) - 巴黎聖日耳曼 (PSG)
德西雷·杜埃 (Désiré Doué) - 巴黎聖日耳曼 (PSG)
讓-菲利普·馬特塔 (Jean-Philippe Mateta) - 水晶宮 (Crystal Palace)
基利安·姆巴佩 (Kylian Mbappé) - 皇家馬德里 (Real Madrid)
邁克爾·奧利塞 (Michael Olise) - 拜仁慕尼黑 (Bayern Munich)
馬庫斯·圖拉姆 (Marcus Thuram) - 國際米蘭 (Inter Milan)
總教練： 迪迪埃·德尚 (Didier Deschamps)
▪️守門員：
奧爾揚·尼蘭 (Ørjan Nyland) - 塞維利亞 (Sevilla)
埃吉爾·塞爾維克 (Egil Selvik) - 沃特福德 (Watford)
桑德·唐維克 (Sander Tangvik) - 漢堡 (Hamburg SV)
▪️後衛：
朱利安·雷爾森 (Julian Ryerson) - 多特蒙德 (Borussia Dortmund)
克里斯多夫·阿熱 (Kristoffer Ajer) - 布倫特福德 (Brentford)
萊奧·奧斯提加德 (Leo Østigård) - 熱那亞 (Genoa)
大衛·默勒·沃爾夫 (David Møller Wolfe) - 伍爾弗漢普頓 (Wolverhampton)
馬庫斯·佩德森 (Marcus Pedersen) - 杜林 (Torino)
托比約恩·赫格姆 (Torbjørn Heggem) - 博洛尼亞 (Bologna)
弗雷德里克·安德烈·比約坎 (Fredrik André Bjørkan) - 博多格林特 (Bodø/Glimt)
亨里克·法爾切納 (Henrik Falchener) - 維京 (Viking)
桑德雷·朗奧斯 (Sondre Langås) - 德比郡 (Derby County)
▪️中場：
馬丁·奧德高 (Martin Ødegaard) - 阿森納 (Arsenal)
桑德·貝爾格 (Sander Berge) - 富勒姆 (Fulham)
派翠克·貝爾格 (Patrick Berg) - 博多格林特 (Bodø/Glimt)
克里斯蒂安·托斯特維特 (Kristian Thorstvedt) - 薩索羅 (Sassuolo)
莫騰·托斯比 (Morten Thorsby) - 克雷莫納 (Cremonese)
泰洛·奧斯加德 (Thelo Aasgaard) - 流浪者 (Rangers)
安德烈亞斯·謝爾德魯普 (Andreas Schjelderup) - 本菲卡 (Benfica)
延斯·彼得·海于格 (Jens Petter Hauge) - 博多格林特 (Bodø/Glimt)
弗雷德里克·奧爾斯內斯 (Fredrik Aursnes) - 本菲卡 (Benfica)
奧斯卡·鲍勃 (Oscar Bobb) - 富勒姆 (Fulham)
安東尼奧·努薩 (Antonio Nusa) - RB萊比錫 (RB Leipzig)
▪️前鋒：
埃爾林·哈蘭德 (Erling Haaland) - 曼徹斯特城 (Manchester City)
亞歷山大·瑟洛特 (Alexander Sørloth) - 馬德里競技 (Atlético Madrid)
約根·斯特蘭德·拉森 (Jørgen Strand Larsen) - 水晶宮 (Crystal Palace)
總教練： 斯塔勒·索爾巴肯 (Ståle Solbakken)
▪️守門員：
愛德華·門迪 (Édouard Mendy) - 吉達國民 (Al-Ahli)
耶凡·迪烏夫 (Yehvann Diouf) - 尼斯 (Nice)
莫里·迪奧 (Mory Diaw) - 勒哈費爾 (Le Havre)
▪️後衛：
克雷平·迪亞塔 (Krépin Diatta) - 摩納哥 (Monaco)
安東尼·門迪 (Antoine Mendy) - 尼斯 (Nice)
阿卜杜拉耶·塞克 (Abdoulaye Seck) - 海法馬卡比 (Maccabi Haifa)
卡利杜·庫利巴利 (Kalidou Koulibaly) - 希拉爾 (Al-Hilal)
伊萊·卡馬拉 (Ilay Camara) - 安德萊赫特 (Anderlecht)
穆薩·尼亞卡特 (Moussa Niakhaté) - 里昂 (Lyon)
馬馬杜·薩爾 (Mamadou Sarr) - 切爾西 (Chelsea)
埃爾-哈吉·馬利克·迪烏夫 (El-Hadji Malick Diouf) - 西漢姆聯 (West Ham United)
穆斯塔法·姆博 (Moustapha Mbow) - 巴黎FC (Paris FC)
伊斯梅爾·雅各布斯 (Ismaïl Jakobs) - 加拉塔薩雷 (Galatasaray)
▪️中場：
伊德里薩·蓋伊 (Idrissa Gueye) - 埃弗頓 (Everton)
哈比卜·迪亞拉 (Habib Diarra) -桑德蘭 (Sunderland)
帕普·馬塔爾·薩爾 (Pape Matar Sarr) - 托特納姆熱刺 (Tottenham)
帕普·蓋伊 (Pape Gueye) - 比亞雷亞爾 (Villarreal)
拉明·卡馬拉 (Lamine Camara) - 摩納哥 (Monaco)
帕特·西斯 (Pathé Ciss) - 巴列卡諾 (Rayo Vallecano)
巴拉·恩迪亞耶 (Bara Ndiaye) - 拜仁慕尼黑 (Bayern Munich)
▪️前鋒：
薩迪奧·馬內 (Sadio Mané) - 艾納斯 (Al-Nassr)
班巴·迪恩 (Bamba Dieng) - 洛里昂 (Lorient)
伊利曼·恩迪亞耶 (Iliman Ndiaye) - 埃弗頓 (Everton)
尼可拉斯·傑克森 (Nicolas Jackson) - 拜仁慕尼黑 (Bayern Munich) - （註：原文指拜仁，此處照譯）
阿桑·迪奧 (Assane Diao) - 科莫 (Como)
易卜拉希馬·姆巴耶 (Ibrahim Mbaye) - 巴黎聖日耳曼 (Paris St-Germain)
謝里夫·恩迪亞耶 (Chérif Ndiaye) - 薩姆松 (Samsunspor)
伊斯梅爾拉·薩爾 (Ismaïla Sarr) - 水晶宮 (Crystal Palace)
總教練： 帕普·蒂奧 (Pape Thiaw)
名單尚未公布 (TBA)
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