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▲FIFA世界盃分組賽程表。（圖／取自FIFA X）

2026世界盃【I組重點預測】誰能晉級？

2026世界盃I組奪冠賠率

球隊 FanDuel BetMGM DraftKings 隱含小組奪冠機率 法國 -220 -250 -230 約 70% 挪威 +290 +275 +275 約 20% 塞內加爾 +750 +700 +750 約 8% 伊拉克 +7,500 +5,000 +5,000 < 1%

世界盃I組各隊攻防陣型與定位球主罰手總整理

▲法國球星姆巴佩仍是高盧雄雞要挑戰奪回王座的關鍵人物。（圖／姆巴佩IG@k.mbappe）

▲塞內加爾是2025非洲盃冠軍。身體素質強悍，攻守平衡。（圖／美聯社／達志影像）

▲ 挪威睽違28年重返世界盃。打法直接、有效率。（圖／路透／達志影像）

▲亞洲勁旅伊拉克睽違40年再度參賽，全國上下情緒激昂。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃I組賽程表

對戰組合 日期 (2026年) 地點 法國 vs. 塞內加爾 6月17日 紐約紐澤西體育場 伊拉克 vs. 挪威 6月18日 波士頓體育場 挪威 vs. 塞內加爾 6月23日 紐約紐澤西體育場 法國 vs. 伊拉克 6月23日 費城體育場 挪威 vs. 法國 6月27日 波士頓體育場 塞內加爾 vs. 伊拉克 6月27日 多倫多體育場

2026世界盃I組各國球員陣容

▲法國隊世界盃球員名單。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）

▲挪威隊世界盃球員名單。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）

▲塞內加爾隊世界盃球員名單。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）

2026年美加墨世界盃（2026 FIFA World Cup）小組賽抽籤結果揭曉，I組被許多球迷視為本屆的「準死亡之組」。這一個小組集結了上屆亞軍法國、擁有神鋒哈蘭德的挪威、新科非洲盃冠軍塞內加爾，以及睽違40年重返世界盃的伊拉克。強強對碰加上充滿故事性的對決，讓I組成為小組賽階段絕不可錯過的焦點。《NOWNEWS》將為讀者預測這一組哪些球隊能晉級、相關賠率、各隊攻守戰術風格、賽程以及已知球員陣容。法國 (第一)、塞內加爾 (第二)挪威 （若哈蘭德、奧德高處於巔峰狀態，有實力拉下塞內加爾甚至挑戰法國）伊拉克 （實力與其餘三隊有明顯差距，志在參與並尋求突破）法國隊整體實力與陣容深度傲視群雄，奪得小組第一呼聲極高。第二個晉級名額將是挪威與塞內加爾的激烈對決。外電看好塞內加爾憑藉豐富的大賽經驗與平衡的攻防體系險勝，但擁有頂級球星的挪威隨時可能製造驚喜。根據博彩公司賠率，法國隊是小組頭名的絕對熱門。📍國際足總Power Rating： 96.8 (本組最高)📍總教練： 德尚 (Didier Deschamps) - 已確認為最後一次執教世界盃。📍風格點評： 陣容深度地表最強，攻擊手段多樣且具毀滅性。善於利用高壓逼搶製造空間，轉換進攻速度極快。📍主要隱憂： 當家球星姆巴佩的膝傷恢復狀況，以及中後衛搭檔尚未完全確立。📍預計陣型： 4-2-3-1📍預計先發陣容：Maignan; Kounde, Upamecano, Konate, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Doue; Mbappe.📍定位球主罰手：角球：Olise, Dembele, Cherki直接自由球：Olise, Mbappe, Dembele12碼罰球：Mbappe📍國際足總Power Rating： 76.1📍總教練： Pape Thiaw (雖遭CAF禁賽，但不影響世界盃執教)。📍風格點評： 2025非洲盃冠軍。身體素質強悍，攻守平衡。以馬內為核心，打法靈活，具備在轉換進攻中快速打擊對手的能力。📍主要隱憂： 非洲盃退賽爭議衍生的CAS判決是否會影響軍心；馬內等老將的體能管理。📍預計陣型： 4-3-3📍預計先發陣容：Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Diarra, I.Gueye, P.Gueye; Ndiaye, Jackson, Mane.📍定位球主罰手：角球：Diatta, Diouf, Jakobs, Camara直接自由球：Mane12碼罰球：Mane, Jackson, Sarr📍國際足總Power Rating： 77.6📍總教練： Solbakken📍風格點評： 睽違28年重返世界盃。打法直接、有效率。依靠兩大世界級球星奧德高(組織)與哈蘭德(終結)的黃金連線。資格賽表現驚人，但三月熱身賽在缺少兩位球星時表現低迷。📍主要隱憂： 過度依賴核心球星，整體陣容深度不足；奧德高的膝傷隱憂。📍預計陣型： 4-3-3 (控球時可切換為 4-2-2-2)📍預計先發陣容：Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Nusa.📍定位球主罰手：角球：Odegaard, Ryerson, Thorstvedt, Bobb直接自由球：Odegaard12碼罰球：Haaland國際足總Power Rating： 63.2 (本組最低)📍總教練： Arnold (曾執教澳洲隊)📍風格點評： 睽違40年再度參賽，全國上下情緒激昂。阿諾德教練建立了嚴明的防守紀律，打法保守，強調守中反擊，試圖利用對手失誤創造機會。📍主要隱憂： 整體實力、大賽經驗遠遜於同組對手；需要倚賴少數旅歐球員(如Al Hamadi, Iqbal)發揮奇蹟。📍預計陣型： 4-4-2 (或 4-5-1)預計先發陣容：Al Fadhli; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Hashim Rahman, Merchas Doski; Youssef Amyn, Iqbal, Al Ammari, Ibrahim Bayesh; Aymen Hussein, Al Hamadi.📍定位球主罰手：角球：Al Ammari, Ali Jasim, Abdulkareem直接自由球：Al Ammari, Aymen Hussein12碼罰球：Al Ammari, Aymen Hussein▪️守門員：邁克·邁尼昂 (Mike Maignan) - AC米蘭 (AC Milan)布萊斯·桑巴 (Brice Samba) - 雷恩 (Rennes)羅賓·里塞爾 (Robin Risser) - 朗斯 (Lens)▪️後衛：盧卡斯·迪涅 (Lucas Digne) - 阿斯頓維拉 (Aston Villa)馬洛·古斯托 (Malo Gusto) - 切爾西 (Chelsea)盧卡斯·埃爾南德斯 (Lucas Hernández) - 巴黎聖日耳曼 (PSG)泰奧·埃爾南德斯 (Théo Hernández) - 希拉爾 (Al-Hilal)易卜拉希馬·科納特 (Ibrahima Konaté) - 利物浦 (Liverpool)朱爾·孔德 (Jules Koundé) - 巴塞隆納 (Barcelona)馬克森斯·拉克魯瓦 (Maxence Lacroix) - 水晶宮 (Crystal Palace)威廉·薩利巴 (William Saliba) - 阿森納 (Arsenal)達約·烏帕梅卡諾 (Dayot Upamecano) - 拜仁慕尼黑 (Bayern Munich)▪️中場：恩戈洛·坎特 (N’Golo Kanté) - 費內巴切 (Fenerbahçe)馬努·科內 (Manu Koné) - 羅馬 (Roma)阿德里安·拉比奧 (Adrien Rabiot) - AC米蘭 (AC Milan)奧雷利安·楚阿梅尼 (Aurélien Tchouaméni) - 皇家馬德里 (Real Madrid)華倫·扎伊爾-埃梅里 (Warren Zaïre-Emery) - 巴黎聖日耳曼 (PSG)▪️前鋒：馬格尼斯·阿克利烏什 (Maghnes Akliouche) - 摩納哥 (Monaco)布拉德利·巴爾科拉 (Bradley Barcola) - 巴黎聖日耳曼 (PSG)拉揚·切爾基 (Rayan Cherki) - 曼徹斯特城 (Manchester City)奧斯曼·登貝萊 (Ousmane Dembélé) - 巴黎聖日耳曼 (PSG)德西雷·杜埃 (Désiré Doué) - 巴黎聖日耳曼 (PSG)讓-菲利普·馬特塔 (Jean-Philippe Mateta) - 水晶宮 (Crystal Palace)基利安·姆巴佩 (Kylian Mbappé) - 皇家馬德里 (Real Madrid)邁克爾·奧利塞 (Michael Olise) - 拜仁慕尼黑 (Bayern Munich)馬庫斯·圖拉姆 (Marcus Thuram) - 國際米蘭 (Inter Milan)總教練： 迪迪埃·德尚 (Didier Deschamps)守門員：奧爾揚·尼蘭 (Ørjan Nyland) - 塞維利亞 (Sevilla)埃吉爾·塞爾維克 (Egil Selvik) - 沃特福德 (Watford)桑德·唐維克 (Sander Tangvik) - 漢堡 (Hamburg SV)▪️後衛：朱利安·雷爾森 (Julian Ryerson) - 多特蒙德 (Borussia Dortmund)克里斯多夫·阿熱 (Kristoffer Ajer) - 布倫特福德 (Brentford)萊奧·奧斯提加德 (Leo Østigård) - 熱那亞 (Genoa)大衛·默勒·沃爾夫 (David Møller Wolfe) - 伍爾弗漢普頓 (Wolverhampton)馬庫斯·佩德森 (Marcus Pedersen) - 杜林 (Torino)托比約恩·赫格姆 (Torbjørn Heggem) - 博洛尼亞 (Bologna)弗雷德里克·安德烈·比約坎 (Fredrik André Bjørkan) - 博多格林特 (Bodø/Glimt)亨里克·法爾切納 (Henrik Falchener) - 維京 (Viking)桑德雷·朗奧斯 (Sondre Langås) - 德比郡 (Derby County)▪️中場：馬丁·奧德高 (Martin Ødegaard) - 阿森納 (Arsenal)桑德·貝爾格 (Sander Berge) - 富勒姆 (Fulham)派翠克·貝爾格 (Patrick Berg) - 博多格林特 (Bodø/Glimt)克里斯蒂安·托斯特維特 (Kristian Thorstvedt) - 薩索羅 (Sassuolo)莫騰·托斯比 (Morten Thorsby) - 克雷莫納 (Cremonese)泰洛·奧斯加德 (Thelo Aasgaard) - 流浪者 (Rangers)安德烈亞斯·謝爾德魯普 (Andreas Schjelderup) - 本菲卡 (Benfica)延斯·彼得·海于格 (Jens Petter Hauge) - 博多格林特 (Bodø/Glimt)弗雷德里克·奧爾斯內斯 (Fredrik Aursnes) - 本菲卡 (Benfica)奧斯卡·鲍勃 (Oscar Bobb) - 富勒姆 (Fulham)安東尼奧·努薩 (Antonio Nusa) - RB萊比錫 (RB Leipzig)▪️前鋒：埃爾林·哈蘭德 (Erling Haaland) - 曼徹斯特城 (Manchester City)亞歷山大·瑟洛特 (Alexander Sørloth) - 馬德里競技 (Atlético Madrid)約根·斯特蘭德·拉森 (Jørgen Strand Larsen) - 水晶宮 (Crystal Palace)總教練： 斯塔勒·索爾巴肯 (Ståle Solbakken)▪️守門員：愛德華·門迪 (Édouard Mendy) - 吉達國民 (Al-Ahli)耶凡·迪烏夫 (Yehvann Diouf) - 尼斯 (Nice)莫里·迪奧 (Mory Diaw) - 勒哈費爾 (Le Havre)▪️後衛：克雷平·迪亞塔 (Krépin Diatta) - 摩納哥 (Monaco)安東尼·門迪 (Antoine Mendy) - 尼斯 (Nice)阿卜杜拉耶·塞克 (Abdoulaye Seck) - 海法馬卡比 (Maccabi Haifa)卡利杜·庫利巴利 (Kalidou Koulibaly) - 希拉爾 (Al-Hilal)伊萊·卡馬拉 (Ilay Camara) - 安德萊赫特 (Anderlecht)穆薩·尼亞卡特 (Moussa Niakhaté) - 里昂 (Lyon)馬馬杜·薩爾 (Mamadou Sarr) - 切爾西 (Chelsea)埃爾-哈吉·馬利克·迪烏夫 (El-Hadji Malick Diouf) - 西漢姆聯 (West Ham United)穆斯塔法·姆博 (Moustapha Mbow) - 巴黎FC (Paris FC)伊斯梅爾·雅各布斯 (Ismaïl Jakobs) - 加拉塔薩雷 (Galatasaray)▪️中場：伊德里薩·蓋伊 (Idrissa Gueye) - 埃弗頓 (Everton)哈比卜·迪亞拉 (Habib Diarra) -桑德蘭 (Sunderland)帕普·馬塔爾·薩爾 (Pape Matar Sarr) - 托特納姆熱刺 (Tottenham)帕普·蓋伊 (Pape Gueye) - 比亞雷亞爾 (Villarreal)拉明·卡馬拉 (Lamine Camara) - 摩納哥 (Monaco)帕特·西斯 (Pathé Ciss) - 巴列卡諾 (Rayo Vallecano)巴拉·恩迪亞耶 (Bara Ndiaye) - 拜仁慕尼黑 (Bayern Munich)▪️前鋒：薩迪奧·馬內 (Sadio Mané) - 艾納斯 (Al-Nassr)班巴·迪恩 (Bamba Dieng) - 洛里昂 (Lorient)伊利曼·恩迪亞耶 (Iliman Ndiaye) - 埃弗頓 (Everton)尼可拉斯·傑克森 (Nicolas Jackson) - 拜仁慕尼黑 (Bayern Munich) - （註：原文指拜仁，此處照譯）阿桑·迪奧 (Assane Diao) - 科莫 (Como)易卜拉希馬·姆巴耶 (Ibrahim Mbaye) - 巴黎聖日耳曼 (Paris St-Germain)謝里夫·恩迪亞耶 (Chérif Ndiaye) - 薩姆松 (Samsunspor)伊斯梅爾拉·薩爾 (Ismaïla Sarr) - 水晶宮 (Crystal Palace)總教練： 帕普·蒂奧 (Pape Thiaw)名單尚未公布 (TBA)