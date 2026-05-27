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受惠AI浪潮帶動台灣企業獲利，台灣股市市值攀升至4.95兆美元，超越印度躍升全球第5大股市，引發印度關注。對此，印度證券交易委員會（SEBI）主席、前財政部長潘迪（Tuhin Kanta Pandey）仍認為，台灣股市仰賴少數幾家公司，尤其是台積電，而印度市場相對多元，認為印度市場較有抗壓能力。根據彭博數據，台灣股市市值在周一已升至約4.95兆美元，略高於印度的4.92兆美元，使台灣成為全球第五大股票市場，僅次於美國、中國、日本與香港。根據印度媒體經濟時報報導，印度證券交易委員會（Sebi）主席潘迪（Tuhin Kanta Pandey）表示，儘管台灣在整體股市市值上超越印度，但印度仍然是一個多元化的股票市場；他指出，台灣股市高度集中於少數幾家公司，其中又以晶片巨頭台積電為首。他的言論發表之際，台灣在總股票市值方面已超越印度，而推動主因主要是全球人工智慧熱潮下，TSMC股價大幅上漲。印媒仍認為，台灣股市這波漲勢幾乎完全由台積電所帶動。隨著全球投資人因先進晶片需求強勁而大舉投入半導體與AI相關企業，台積電股價今年已飆升約49%。印媒認為，台灣股市高度依賴單一全球科技龍頭企業，而印度的市場市值則分散於金融、能源、消費、工業、電信、製藥、資訊科技服務與製造業等多個領域。報導引述市場專家表示，這種多元化結構在面對特定產業波動時，能提供更強的抗壓能力，但同時也可能限制像AI概念市場那樣的集中式暴利漲幅。這波由AI驅動的漲勢，讓以科技股為主的市場，如台灣與韓國獲得明顯優勢；相較之下，印度則面臨高油價、外資流出，以及部分產業獲利成長放緩等壓力。印度股市同時也受到高估值、盧比走弱，以及西亞地緣政治緊張局勢推升能源價格等因素拖累。印度基準指數Nifty今年已下跌約8%，恐將創下十多年來首次年度下跌。印度在MSCI新興市場指數中的權重，也已從去年的接近19%，下降至目前約12%。儘管股市市值排名下滑，印媒報導認為，印度整體經濟基本面仍遠大於台灣。根據國際貨幣基金（IMF）估計，印度經濟規模約為4.15兆美元，而台灣經濟規模約為9,770億美元。不過事實上，台股自上周三的4萬點至今日的4萬4800點的這波漲勢中，台積電並沒有突破原先的2345元高點，而是在聯發科以及台達電等其他權值帶動下突破加權指數新高。