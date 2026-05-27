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一系列民調釋放出類似訊號

川普一再放棄自己曾提出的要求

美國總統川普（Donald Trump）週一表示，與伊朗旨在結束戰爭的談判「進展順利」，不過，美軍隨後在週二對伊朗發動「自衛性空襲」，讓伊朗外交部怒批美國再次展現其「欺騙與背叛」的本質，雖然外界相信雙方都有意願結束戰爭，但目前美伊局勢仍未見明朗。對此，《CNN》整理近期一系列的美國民調結果，認為美國大眾已對戰爭感到厭倦，且不認為川普能找到擺脫伊朗戰爭的好方法。根據《CNN》報導，美國民眾從一開始就並不喜歡川普對伊朗發動戰爭的做法，如今隨著戰事遲遲無法結束，越來越多美國人不僅不認為對伊朗動武能帶來多少正面影響，也不指望伊朗會做出有價值的實質讓步。隨著美伊談判中的協議細節逐漸被披露，許多鷹派共和黨人直呼無法接受，一些共和黨人甚至警告說，這份協議可能會讓伊朗比戰前更強大。上週保守派媒體福斯新聞的一項最新民調顯示，只有39％的註冊選民希望美軍行動一直持續「到實現目標為止」，相較之下有61％的選民更傾向於設定「有限的時間框架」結束軍事行動。《紐約時報》和錫耶納學院（Siena College）聯合進行的一項最新民調顯示，52％的註冊選民認為，即使美國無法與伊朗就其核計劃達成協議，也應該停止軍事行動。只有37％的選民認為，如果不能與伊朗就核計劃達成協議，就應該恢復軍事行動。《泰晤士報》和錫耶納學院聯合進行的最新民調則顯示，只有22％的人認為這場戰爭在消除伊朗核計劃方面「非常成功」，另有18％的人認為「有點成功」，而有50％的人則相信會失敗。55％的選民認為這場戰爭不值得付出如此代價，而持相反意見的選民僅有21％。《華盛頓郵報》和《ABC新聞》的最新民調顯示，65％的美國人「不太有信心」或「完全沒有信心」結束戰爭的協議能夠阻止伊朗發展核武器。有61％的美國人認為伊朗戰爭增加了美國遭受恐怖攻擊的風險，有49％的美國人認為伊朗戰爭讓中東局勢更加惡化。皮尤研究中心的最新民調指出，近三分之二的美國人對川普政府能否在伊朗實現目標，只抱有「略微」的信心。《CNN》自己的最新民調顯示，只有20％的美國人對川普在伊朗問題上做出正確決策抱持著「很大」的信心，而不太有信心或完全沒有信心的人則高出近3倍，達到59％。目前還不知道美國與伊朗可能達成的最終協議內容為何，但川普已經放棄了許多他之前提出的要求。比方說，川普曾揚言只接受伊朗「無條件投降」，川普也說自己的「紅線」是「徹底終止伊朗的核計劃」，但從現在已知的消息來看，這些目標都沒有達成，或者說正在不斷退讓。川普似乎從一開始就犯了兩個關鍵錯誤：他沒有清晰可行的結束戰爭的計劃，也沒有充分說服美國民眾支持這場戰爭。相反，川普把成功的標準定得太高，話說得太滿，以至於他現在很難達到，或者至少在不重啟大規模軍事行動的情況下很難達到。在發動戰爭後，川普告訴選民這一切痛苦都是值得的，但民調顯示美國民眾並不認同這種觀點。